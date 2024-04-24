О чем говорит пересмотр официальных оценок по экономике и доходам россиян

Минэк представил в правительстве обновленную версию макропрогноза. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, ожидания по росту ВВП на 2024 г. улучшены до 2,8% с 2,3%, ожидавшихся в сентябрьской версии документа. Драйвером будет потребительский спрос, который обеспечат более высокие доходы населения, добавил он. Министерство повысило прогноз по росту реальных располагаемых доходов россиян в 2024 г. почти вдвое – обновленная оценка составила 5,2% против 2,7%, ожидавшихся в сентябре 2023 г.