/ Экономика

О чем говорит пересмотр официальных оценок по экономике и доходам россиян

Прогноз Минэка по ВВП России оказался скромнее, чем у МВФ
Анастасия Бойко
Софья Ермакова
Признаков перегрева российской экономики, о рисках которого регулярно предупреждает ЦБ, не наблюдается, считают в Минэке (руководитель министерства Максим Решетников на фото)/ Алексей Орлов / Ведомости

Минэк представил в правительстве обновленную версию макропрогноза. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, ожидания по росту ВВП на 2024 г. улучшены до 2,8% с 2,3%, ожидавшихся в сентябрьской версии документа. Драйвером будет потребительский спрос, который обеспечат более высокие доходы населения, добавил он. Министерство повысило прогноз по росту реальных располагаемых доходов россиян в 2024 г. почти вдвое – обновленная оценка составила 5,2% против 2,7%, ожидавшихся в сентябре 2023 г.

В то же время министерство ухудшило прогноз по инфляции на конец этого года до 5,1% с 4,5% и ждет заметного ослабления рубля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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