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Что изменит назначение Новака куратором экономики

Его новые полномочия могут повлиять на координацию Минэка, Минфина и ЦБ
Анастасия Бойко
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости

Госдума 13 мая одобрила кандидатуру Александра Новака на должность вице-премьера, который помимо энергетики будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер). Развитие и укрепление российской экономики – одна из ключевых задач, подчеркнул Новак, выступая перед депутатами. Он напомнил про поставленную президентом цель по вхождению в топ-4 крупнейших экономик мира и росту российского ВВП выше среднемирового. Для этого нужно создать дополнительные условия для развития промышленности, новых производств, технологического и финансового суверенитета, честной конкуренции, инициативы и роста доходов граждан, отметил вице-премьер.

Новак также объявил четыре приоритета в сфере экономики. Первый – это создание благоприятных, прозрачных условий и стимулов для открытия новых предприятий. Речь идет о развитии экономики предложения, которая заключается в росте промпроизводства и обеспечении форсированного притока инвестиций в экономику, в том числе за счет банков и институтов развития. Вторая задача – это обеспечение роста неэнергетического экспорта. В связи с этим планируется создавать условия для взаимодействия с дружественными странами, расширения транзита товаров по международным коридорам, указал вице-премьер. Третье направление работы – это развитие малого и среднего предпринимательства, так как этот сектор вносит все более весомый вклад в экономику и способствует созданию новых рабочих мест. Четвертое – это повышение производительности труда, а значит, роста эффективности реального сектора экономики, внедрения передовых технологий и подготовки кадров. Новак также упомянул планы по подготовке и реализации двух новых нацпроектов – «Кадры» и «Эффективная и конкурентная экономика».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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