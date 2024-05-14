Что изменит назначение Новака куратором экономики

Что изменит назначение Новака куратором экономикиЕго новые полномочия могут повлиять на координацию Минэка, Минфина и ЦБ
Госдума 13 мая одобрила кандидатуру Александра Новака на должность вице-премьера, который помимо энергетики будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер). Развитие и укрепление российской экономики – одна из ключевых задач, подчеркнул Новак, выступая перед депутатами. Он напомнил про поставленную президентом цель по вхождению в топ-4 крупнейших экономик мира и росту российского ВВП выше среднемирового. Для этого нужно создать дополнительные условия для развития промышленности, новых производств, технологического и финансового суверенитета, честной конкуренции, инициативы и роста доходов граждан, отметил вице-премьер.
Новак также объявил четыре приоритета в сфере экономики. Первый – это создание благоприятных, прозрачных условий и стимулов для открытия новых предприятий. Речь идет о развитии экономики предложения, которая заключается в росте промпроизводства и обеспечении форсированного притока инвестиций в экономику, в том числе за счет банков и институтов развития. Вторая задача – это обеспечение роста неэнергетического экспорта. В связи с этим планируется создавать условия для взаимодействия с дружественными странами, расширения транзита товаров по международным коридорам, указал вице-премьер. Третье направление работы – это развитие малого и среднего предпринимательства, так как этот сектор вносит все более весомый вклад в экономику и способствует созданию новых рабочих мест. Четвертое – это повышение производительности труда, а значит, роста эффективности реального сектора экономики, внедрения передовых технологий и подготовки кадров. Новак также упомянул планы по подготовке и реализации двух новых нацпроектов – «Кадры» и «Эффективная и конкурентная экономика».