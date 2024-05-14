Что изменит назначение Новака куратором экономики

Новак также объявил четыре приоритета в сфере экономики. Первый – это создание благоприятных, прозрачных условий и стимулов для открытия новых предприятий. Речь идет о развитии экономики предложения, которая заключается в росте промпроизводства и обеспечении форсированного притока инвестиций в экономику, в том числе за счет банков и институтов развития. Вторая задача – это обеспечение роста неэнергетического экспорта. В связи с этим планируется создавать условия для взаимодействия с дружественными странами, расширения транзита товаров по международным коридорам, указал вице-премьер. Третье направление работы – это развитие малого и среднего предпринимательства, так как этот сектор вносит все более весомый вклад в экономику и способствует созданию новых рабочих мест. Четвертое – это повышение производительности труда, а значит, роста эффективности реального сектора экономики, внедрения передовых технологий и подготовки кадров. Новак также упомянул планы по подготовке и реализации двух новых нацпроектов – «Кадры» и «Эффективная и конкурентная экономика».