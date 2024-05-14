Минэк сообщил о признаках перегрева экономики

В Банке России неоднократно высказывали позицию о наличии перегрева экономики. При этом в апреле, представляя обновленный прогноз, представитель Минэка сообщил, что признаков перегрева экономики нет. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнивала российскую экономику с перегретым двигателем автомобиля, задействующим все свои ресурсы на полную мощность. В марте позиция регулятора смягчилась: Набиуллина заявила, что пик перегрева российской экономики уже пройден, так как инфляция замедляется. При этом она отметила, что признаки перегрева еще сохраняются в виде разрыва выпуска, то есть превышения спроса над возможностями наращивания предложения.