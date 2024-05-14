Минэк сообщил о признаках перегрева экономики

Минэк сообщил о признаках перегрева экономикиПри этом ограничения со стороны рынка труда не столь существенны
Минэкономразвития видит признаки перегрева экономики, о которых предупреждал ЦБ, при этом не считает их столь существенными. Об этом сообщил и. о. министра экономического развития Максим Решетников в ходе выступления в Госдуме, на котором кандидаты на пост министров представляют свою программу.
«ЦБ борется с общим темпом роста кредитования экономики, считая, что экономика перегрета. Действительно, с нашей точки зрения, признаки перегрева есть. Хотя, например, ограничения со стороны рынка труда не столь существенны, как предполагается. Экономика способна развиваться даже при более высоком уровне инфляции, чем тот, что обозначен как таргет [4%]», – сообщил Решетников.
Решетников призвал не противопоставлять развитие промышленности и политику ЦБ. «В долгосрочном плане без финансовой устойчивости и стабильности нормального развития экономики не будет. Та наша устойчивость, которую сейчас экономика демонстрирует, и темпы роста, в ее фундаменте рыночный характер и накопленная макроэкономическая стабильность, и в том числе доверие к политике ЦБ», – указал он, отвечая на вопрос депутата Валерия Гартунга о мерах поддержки для промышленности в условиях высокой ставки.
Важно понимать, куда идет объем кредитования, отметил и. о. главы Минэкономразвития. «Он идет правда на те отрасли, которые нам необходимы, или он идет на другие сферы? Надо этот баланс искать», – отметил Решетников. По его словам, необходимо снижать темпы роста потребительского кредитования и исключить «рывки в ипотеке». Ипотека растет двузначными темпами, потом наступает перегрев, темпы роста цен на жилье зашкаливают, указал кандидат на пост министра.
Надо быть более предсказуемыми и последовательными в вопросе ставок, оставляя пространство для кредитования промышленности, считает Решетников.
«В том случае, если кредитование каких-то отраслей промышленности для банков кажется более выгодным, чем то, что нам надо, значит, компенсировать из бюджета субсидированием процентных ставок. При этом понимая, что мы не можем играть бюджетной политикой против кредитной», – подчеркнул Решетников. Он напомнил, что субсидирование одних сфер влияет на ставку для других заемщиков.
За эти годы правительство продвинулось в диалоге с Центральным банком, считает Решетников. Ситуацию со ставками для промышленности можно корректировать за счет увеличения объема Фабрики проектного финансирования. «Мы должны больший объем процентного риска брать для поддержки реального сектора», – подчеркнул он. По словам Решетникова, хеджирование процентного риска в ипотеке уже составило 10 трлн руб., в то время как в промышленности – около 5 трлн руб.
В Банке России неоднократно высказывали позицию о наличии перегрева экономики. При этом в апреле, представляя обновленный прогноз, представитель Минэка сообщил, что признаков перегрева экономики нет. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнивала российскую экономику с перегретым двигателем автомобиля, задействующим все свои ресурсы на полную мощность. В марте позиция регулятора смягчилась: Набиуллина заявила, что пик перегрева российской экономики уже пройден, так как инфляция замедляется. При этом она отметила, что признаки перегрева еще сохраняются в виде разрыва выпуска, то есть превышения спроса над возможностями наращивания предложения.
По оценке Минэка, в марте 2024 г. ВВП превысил уровень прошлого года на 4,2% после 7,6% в феврале. По итогам I квартала рост ВВП составил 5,4%.