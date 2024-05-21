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Министерства не могут определиться с понятием «автоматизированное рабочее место»

Это позволяет заказчикам закупать технику с иностранными комплектующими
Кристина Холупова
Четкое определение АРМ в законе о госзакупках может увеличить доходы российских производителей электроники/ Freepik

У Минфина и Минпромторга возникли разногласия о том, нужно ли конкретизировать определение автоматизированного рабочего места (АРМ) в законе о госзакупках. Этот вопрос обсуждался 15 мая на заседании рабочей группы по формированию позиций каталога товаров, работ и услуг (КТРУ) по радиоэлектронной продукции с участием представителей Минфина, Минцифры, Минпромторга, департамента информтехнологий (ДИТ) Москвы, компаний – производителей электроники и профильных ассоциаций. Это «Ведомостям» рассказал один из участников совещания и подтвердили представители Минпромторга и Минфина.

Госзаказчики ведут закупки в соответствии с КТРУ, который ведет Минфин. Но в КТРУ нет описания, что именно относится к АРМ (обычно под этим понимают программно-аппаратный комплекс для обработки данных специалистом). Этот пробел в законодательстве позволяет госзаказчикам приобретать иностранную технику и ограничивать конкуренцию при проведении закупок, утверждает главный инженер и совладелец «Бештау электроникс» (производитель компьютеров и комплектующих) Олег Осипов. Минфин же не видит необходимости в уточнении определений, сообщили «Ведомостям» представители этого министерства и Минпромторга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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