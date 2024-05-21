Министерства не могут определиться с понятием «автоматизированное рабочее место»Это позволяет заказчикам закупать технику с иностранными комплектующими
У Минфина и Минпромторга возникли разногласия о том, нужно ли конкретизировать определение автоматизированного рабочего места (АРМ) в законе о госзакупках. Этот вопрос обсуждался 15 мая на заседании рабочей группы по формированию позиций каталога товаров, работ и услуг (КТРУ) по радиоэлектронной продукции с участием представителей Минфина, Минцифры, Минпромторга, департамента информтехнологий (ДИТ) Москвы, компаний – производителей электроники и профильных ассоциаций. Это «Ведомостям» рассказал один из участников совещания и подтвердили представители Минпромторга и Минфина.
Госзаказчики ведут закупки в соответствии с КТРУ, который ведет Минфин. Но в КТРУ нет описания, что именно относится к АРМ (обычно под этим понимают программно-аппаратный комплекс для обработки данных специалистом). Этот пробел в законодательстве позволяет госзаказчикам приобретать иностранную технику и ограничивать конкуренцию при проведении закупок, утверждает главный инженер и совладелец «Бештау электроникс» (производитель компьютеров и комплектующих) Олег Осипов. Минфин же не видит необходимости в уточнении определений, сообщили «Ведомостям» представители этого министерства и Минпромторга.