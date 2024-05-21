Министерства не могут определиться с понятием «автоматизированное рабочее место»

Госзаказчики ведут закупки в соответствии с КТРУ, который ведет Минфин. Но в КТРУ нет описания, что именно относится к АРМ (обычно под этим понимают программно-аппаратный комплекс для обработки данных специалистом). Этот пробел в законодательстве позволяет госзаказчикам приобретать иностранную технику и ограничивать конкуренцию при проведении закупок, утверждает главный инженер и совладелец «Бештау электроникс» (производитель компьютеров и комплектующих) Олег Осипов. Минфин же не видит необходимости в уточнении определений, сообщили «Ведомостям» представители этого министерства и Минпромторга.