Макаров назвал четыре принципа изменений налоговой системы

Макаров назвал четыре принципа изменений налоговой системыЭто сбалансированность, стабильность, учет интересов общества и экономики, а также справедливость
В Госдуме 23 мая пройдет широкое общественное обсуждение возможных корректировок некоторых принципов налогообложения в России. Речь идет об НДФЛ и налоге на прибыль для организаций. Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров в интервью «Ведомостям» назвал четыре принципа, которые лягут в основу готовящегося пакета законопроектов.
Первая задача, по его словам, в том, чтобы изменения не коснулись подавляющего большинства граждан и компаний, а только тех, кто может позволить себе платить больше в силу своего достатка. Второй принцип – эффективность использования государством платежей и прозрачность для налогоплательщиков. Такие примеры уже есть в российской практике, напомнил Макаров. В частности, повышение ставки НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб., было целевым. Дополнительные средства направлялись на лечение детей с орфанными заболеваниями. По мнению Макарова, именно это стало фактором, который определил отношение к повышению ставки: граждане шаг властей одобрили.
Третий основополагающий принцип системных изменений – это важность целей, на которые пойдут средства. Все их знают, говорит Макаров: это качество и продолжительность жизни, здоровье и благополучие, технологический суверенитет, развитие экономики и т. д. (речь идет о национальных целях из так называемого майского указа президента, опубликованного 7 мая. – «Ведомости»).
Наконец, четвертое – это справедливость распределения. «Государственную поддержку должны получить те граждане, компании, регионы, которые больше всего в этом нуждаются», – заявил депутат. «Налоговая система должна быть сбалансированной, стабильной, отвечающей интересам общества и экономики в целом и, повторюсь, справедливой», – привел он краткую формулу изменений.
Разная справедливость
При этом Макаров отметил, что граждане и владельцы бизнеса понимают справедливое налогообложение по-разному. Для физлиц главное, чтобы учитывался не только доход, но и расходы плательщика на членов семьи. «Принцип простой: кто больше зарабатывает, у кого больше возможностей, тот больше и платит. Но это не всегда работает в жизни», – признает Макаров. Когда у семьи появляются дети, доходы супругов начинают делиться не на двоих, а на троих, четверых и т. д. – в зависимости от количества детей. Этот фактор также должен учитываться, подчеркнул он.
Для бизнеса важна предсказуемая и стабильная налоговая система. Кроме того, те компании, которые инвестируют, вкладывают в регион, где возникает прибыль, должны платить налог меньше.
«И от обратного, кто должен проиграть: те, кто пытается уходить от своих конституционных обязанностей платить налоги, те, кто пытается выводить из страны деньги за пользование нашими природными богатствами или трудовыми ресурсами, кто формирует центры прибыли за пределами нашей страны – судя по всему, из-за того что они не связывают свое будущее с нашей страной. И вот они должны проиграть, и я в данном случае эту точку зрения поддерживаю», – пояснил депутат. Для бизнеса также очень важно закрыть лазейки для уклонения от уплаты налогов, поскольку их наличие позволяет недобросовестным компаниям уходить от уплаты и это создает искаженное поле конкуренции.
Первый заход
Госдума и правительство начали обсуждение принципов предстоящих изменений, которые планируется внести в налоговую систему, 20 мая. Первая дискуссия состоялась на площадке экспертного совета комитета по бюджету и налогам, в ней приняли участие депутаты, представители Минфина, ФНС, бизнес-объединений, региональных парламентов. Участники обсуждения были единодушны в одном: налоговые изменения неизбежны и если вводить их, то лучше сделать это как можно быстрее, чтобы дать возможность бизнесу и гражданам подготовиться. Конкретные параметры будущих новелл в ходе дискуссии не назывались, но были определены основные принципы и цели, которые лягут в основу новой системы.
Среди инициатив, с которыми согласились все участники, – сохранение стимулирующей функции фискальной системы (для этого будут предусмотрены новые и модернизированы существующие механизмы вычетов для населения и бизнеса), сокращение неравенства как между гражданами, так и между регионами, прозрачность и адресность расходования дополнительно собранных средств. Выстраивание справедливой налоговой системы – это ответ на имеющийся в обществе устойчивый запрос на социальную справедливость, отметил министр финансов Антон Силуанов в ходе обсуждения. Таким образом, будут обеспечены поступления ресурсов для решения масштабных общенациональных задач в социальной и экономической сферах, цель изменений – сокращение неравенства, добавил он. Параметры модернизации НДФЛ все еще разрабатываются, но правительство исходит из того, что планируемые изменения не коснутся большинства граждан, а затронут лишь население «с высокими доходами», указал министр.
Представители бизнес-объединений (РСПП, «Опора России», «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата) отметили на заседании экспертного совета важность стимулирующих мер для инвестиционно активного бизнеса. Кроме того, властям стоит внимательнее отнестись к изменениям в части НДФЛ – повышение налога может способствовать уходу в тень заработной платы россиян.
Бизнес надеется на диверсифицированный подход для предприятий, которые инвестируют заработанные средства, государству не следует «резать курицу, несущую золотые яйца», подчеркнул председатель комиссии РСПП по производству и рынку удобрений Дмитрий Мазепин. «Новая налоговая система заложит основы – мы будем смотреть, даст ли она возможности для развития или же она что-то нам притормозит», – резюмировал он.