Макаров назвал четыре принципа изменений налоговой системы

Первая задача, по его словам, в том, чтобы изменения не коснулись подавляющего большинства граждан и компаний, а только тех, кто может позволить себе платить больше в силу своего достатка. Второй принцип – эффективность использования государством платежей и прозрачность для налогоплательщиков. Такие примеры уже есть в российской практике, напомнил Макаров. В частности, повышение ставки НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб., было целевым. Дополнительные средства направлялись на лечение детей с орфанными заболеваниями. По мнению Макарова, именно это стало фактором, который определил отношение к повышению ставки: граждане шаг властей одобрили.