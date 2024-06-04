Инфраструктурные проекты могут потребовать 25 трлн руб. инвестиций до 2035 года

В «ВТБ инфраструктурном холдинге» (входит в группу ВТБ) описали три сценария для инфраструктурного рывка: оптимистичный, базовый и пессимистичный. Они отличаются прежде всего суммой вложений в инфраструктурные проекты. Инвестиции до 2035 г. по каждому из сценариев оценивают в 24,8 трлн, 18,5 трлн и 12,5 трлн руб. соответственно.