Инфраструктурные проекты могут потребовать 25 трлн руб. инвестиций до 2035 года

Инфраструктурные проекты могут потребовать 25 трлн руб. инвестиций до 2035 годаРеализовать программу не получится без вложений бизнеса, считают в инфраструктурной «дочке» ВТБ
В «ВТБ инфраструктурном холдинге» (входит в группу ВТБ) описали три сценария для инфраструктурного рывка: оптимистичный, базовый и пессимистичный. Они отличаются прежде всего суммой вложений в инфраструктурные проекты. Инвестиции до 2035 г. по каждому из сценариев оценивают в 24,8 трлн, 18,5 трлн и 12,5 трлн руб. соответственно.
При этом бюджет не сможет полностью обеспечить инвестиции, отмечают эксперты. Федеральная казна сможет выделить не более 11,2 трлн руб. вне зависимости от сценария. Для реализации проектов, таким образом, будет не хватать 1,3 трлн, 7,3 трлн и 13,6 трлн руб. частных средств. Качество рывка будет зависеть от вложений бизнеса, подчеркивают эксперты.
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