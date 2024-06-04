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/ Экономика

Инфраструктурные проекты могут потребовать 25 трлн руб. инвестиций до 2035 года

Реализовать программу не получится без вложений бизнеса, считают в инфраструктурной «дочке» ВТБ
Антон Козлов
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

В «ВТБ инфраструктурном холдинге» (входит в группу ВТБ) описали три сценария для инфраструктурного рывка: оптимистичный, базовый и пессимистичный. Они отличаются прежде всего суммой вложений в инфраструктурные проекты. Инвестиции до 2035 г. по каждому из сценариев оценивают в 24,8 трлн, 18,5 трлн и 12,5 трлн руб. соответственно.

При этом бюджет не сможет полностью обеспечить инвестиции, отмечают эксперты. Федеральная казна сможет выделить не более 11,2 трлн руб. вне зависимости от сценария. Для реализации проектов, таким образом, будет не хватать 1,3 трлн, 7,3 трлн и 13,6 трлн руб. частных средств. Качество рывка будет зависеть от вложений бизнеса, подчеркивают эксперты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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