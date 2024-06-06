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Как высокие зарплаты стали мейнстримом

На пленарной сессии в день МСП бизнес назвал главные барьеры и возможности развития
Софья Ермакова
Александр Гальперин / Фотобанк Росконгресс

Дефицит кадров является главным барьером для развития малого и среднего бизнеса – на эту проблему жалуются 24% компаний из этого сектора. Таковы результаты опроса, проведенного на пленарной сессии Российского форума МСП, который прошел в рамках стартового дня работы ПМЭФа.

Второй по значимости проблемой предприниматели назвали заградительные ставки по кредитам, связанные с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка, – такой ответ дали 16% респондентов. В топ-5 ключевых барьеров для роста бизнеса вошли также высокие ставки налогов и неналоговых платежей и инфляция себестоимости на фоне подорожания сырья и материалов, аренды и роста зарплат (по 12%). Пятую позицию поделили удорожание импорта и низкая рентабельность в связи с потерей экспортных рынков, спадом платежеспособности населения и конкуренцией с крупным бизнесом и государством (по 7%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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