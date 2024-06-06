Как высокие зарплаты стали мейнстримом

Второй по значимости проблемой предприниматели назвали заградительные ставки по кредитам, связанные с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка, – такой ответ дали 16% респондентов. В топ-5 ключевых барьеров для роста бизнеса вошли также высокие ставки налогов и неналоговых платежей и инфляция себестоимости на фоне подорожания сырья и материалов, аренды и роста зарплат (по 12%). Пятую позицию поделили удорожание импорта и низкая рентабельность в связи с потерей экспортных рынков, спадом платежеспособности населения и конкуренцией с крупным бизнесом и государством (по 7%).