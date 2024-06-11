Россия предложила дружественным странам расчеты на платформе BRICS Bridge

Россия предложила странам БРИКС и партнерам объединения механизм трансграничных платежей, основанный на расчетной платформе BRICS Bridge, рассказал «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов. Он объяснил, как этот механизм будет работать. Предлагается, чтобы центральные банки выпускали цифровые финансовые активы (ЦФА), аналогичные токенам, сообщил министр. По поводу обеспечения таких ЦФА рассматриваются разные предложения. Одно из основных – привязать их стоимость к национальным валютам стран. Участники расчетов, например компании, будут применять для проведения платежей в том числе эту инфраструктуру как альтернативу традиционным расчетам. Речь идет не о создании единого расчетного инструмента для стран БРИКС, а об использовании современных технологических решений для упрощения и совершенствования процедур проведения расчетов.