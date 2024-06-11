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Россия предложила дружественным странам расчеты на платформе BRICS Bridge

Страны могли бы рассчитываться цифровыми активами центробанков, привязанными к нацвалютам
Дмитрий Гринкевич
Антон Козлов
Наталья Заруцкая
Максим Блинов / РИА Новости

Россия предложила странам БРИКС и партнерам объединения механизм трансграничных платежей, основанный на расчетной платформе BRICS Bridge, рассказал «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов. Он объяснил, как этот механизм будет работать. Предлагается, чтобы центральные банки выпускали цифровые финансовые активы (ЦФА), аналогичные токенам, сообщил министр. По поводу обеспечения таких ЦФА рассматриваются разные предложения. Одно из основных – привязать их стоимость к национальным валютам стран. Участники расчетов, например компании, будут применять для проведения платежей в том числе эту инфраструктуру как альтернативу традиционным расчетам. Речь идет не о создании единого расчетного инструмента для стран БРИКС, а об использовании современных технологических решений для упрощения и совершенствования процедур проведения расчетов.

В настоящее время проект находится на стадии глубокой проработки, сообщил представитель Минфина на уточняющий вопрос «Ведомостей». Разрабатывается концепция, формируются возможные механизмы расчетов и списки потенциальных участников проекта. Вопрос периодически обсуждается на площадке стран БРИКС, добавил он. С учетом весьма значительного перечня стран – потенциальных участников платформы и их активной вовлеченности проект носит весьма долгосрочный характер. «Будем реализовывать его поэтапно, нам важно слышать мнение всех участников будущей платформы», – подчеркнул собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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