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Всемирный банк назвал светлые пятна мировой экономики

Миру еще только предстоит найти путь к процветанию
Дмитрий Гринкевич
Софья Ермакова
По большей части экономик прогнозы мрачные, но среди них есть светлые пятна/ Christian Ohde / IMAGO / ТАСС

Всемирный банк (ВБ) обновил прогноз по мировой экономике и существенно улучшил оценку роста ВВП России. Скорректированные данные приведены в докладе «Глобальные экономические перспективы», опубликованном 11 июня. Мировой ВВП вырастет на 2,6%, ожидают эксперты ВБ. Они улучшили прогноз по сравнению с январем. В начале года в ВБ ожидали глобального экономического роста на 2,4%. Но тенденции далеко не во всех странах предрасполагают к оптимизму.

Главное «светлое пятно» – это экономика США, пишут аналитики. Она «продемонстрировала впечатляющую устойчивость», говорится в докладе. Прогноз роста американской экономики в 2024 г. повышен на 0,9 процентного пункта (п. п.) до 2,5%. В 2025–2026 гг. ожидается увеличение в среднем на 1,8%. Экономический рост в США остается устойчивым, несмотря на самое жесткое ужесточение денежно-кредитной политики за последние четыре десятилетия, подчеркивают аналитики ВБ. Динамизм в Штатах, по сути, является одной из главных причин того, что мировая экономика сохраняет потенциал роста в течение следующих двух лет, отмечают авторы доклада.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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