Стареющее население, климат и военные расходы создали угрозу европейским бюджетам

Стареющее население, расходы на климатические программы, цифровизацию, а также конфликт на Украине станут главными угрозами для стабильности европейской бюджетной системы в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в докладе Европейского центрального банка (ЕЦБ) «Долгосрочные вызовы фискальной политике в еврозоне». Из-за этого странам еврозоны придется увеличить свои бюджетные расходы примерно на 3% ВВП. Помимо новых трат перед государствами стоит задача снизить долговую нагрузку до 60% от объема экономики, уточняют эксперты ЕЦБ. Для этого странам предстоит мобилизовать фискальные ресурсы еще на 2% ВВП, подчеркивают аналитики.