В ЦМАКПе оценили последствия борьбы с перегревом экономики

Сохранение санкционного давления в сочетании с политикой властей, направленной на борьбу с перегревом экономики, приведет к замедлению роста инвестиций и ВВП. Сейчас это самый вероятный сценарий развития экономики. К такому выводу пришли эксперты ЦМАКПа в докладе «Что дальше? Вызовы среднесрочного периода на 2024–2027 гг.». Кроме основного эксперты выделили еще три сценария в зависимости от ситуации в мировой экономике, санкционного давления и внутренней экономической политики (денежно-кредитной и бюджетной).