Техноавтаркия и средний класс: что будет ускорять и замедлять экономику России

Техноавтаркия и средний класс: что будет ускорять и замедлять экономику РоссииНа макроэкономической сессии Финконгресса ЦБ обсудили инфляционные риски и возможности для роста ВВП
Ресурсы роста российской экономики в последние три года в значительной степени исчерпаны, но ее качество повысилось, что привело к возникновению новых драйверов развития. Такой вывод можно сделать из центральной макроэкономической дискуссии Банка России с экспертами на Финансовом конгрессе. Сессию «Российская экономика в следующие три года: потенциал и риски» модерировал зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин.
Приостановка действия бюджетного правила, которое раньше ограничивало рост расходов бюджета, инвестиции из ФНБ, вовлечение в экономику незадействованных трудовых ресурсов и тенденция по возврату и сохранению капитала внутри страны – это главные факторы, которые определяли высокие темпы роста ВВП в последние годы, отметил профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Олег Вьюгин. Но сейчас их потенциал иссяк, предупредил он. Теперь силу набирают ограничения: технологические, которые препятствуют росту производительности труда, усложнение расчетов, проблемы со сбытом российской продукции, особенно высокотехнологичной, на зарубежных рынках, без чего бизнес-модели утрачивают жизнеспособность, считает Вьюгин.