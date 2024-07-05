Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Техноавтаркия и средний класс: что будет ускорять и замедлять экономику России

На макроэкономической сессии Финконгресса ЦБ обсудили инфляционные риски и возможности для роста ВВП
Дмитрий Гринкевич
Анастасия Бойко
AFP

Ресурсы роста российской экономики в последние три года в значительной степени исчерпаны, но ее качество повысилось, что привело к возникновению новых драйверов развития. Такой вывод можно сделать из центральной макроэкономической дискуссии Банка России с экспертами на Финансовом конгрессе. Сессию «Российская экономика в следующие три года: потенциал и риски» модерировал зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин.

Приостановка действия бюджетного правила, которое раньше ограничивало рост расходов бюджета, инвестиции из ФНБ, вовлечение в экономику незадействованных трудовых ресурсов и тенденция по возврату и сохранению капитала внутри страны – это главные факторы, которые определяли высокие темпы роста ВВП в последние годы, отметил профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Олег Вьюгин. Но сейчас их потенциал иссяк, предупредил он. Теперь силу набирают ограничения: технологические, которые препятствуют росту производительности труда, усложнение расчетов, проблемы со сбытом российской продукции, особенно высокотехнологичной, на зарубежных рынках, без чего бизнес-модели утрачивают жизнеспособность, считает Вьюгин.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных