Техноавтаркия и средний класс: что будет ускорять и замедлять экономику России

Приостановка действия бюджетного правила, которое раньше ограничивало рост расходов бюджета, инвестиции из ФНБ, вовлечение в экономику незадействованных трудовых ресурсов и тенденция по возврату и сохранению капитала внутри страны – это главные факторы, которые определяли высокие темпы роста ВВП в последние годы, отметил профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Олег Вьюгин. Но сейчас их потенциал иссяк, предупредил он. Теперь силу набирают ограничения: технологические, которые препятствуют росту производительности труда, усложнение расчетов, проблемы со сбытом российской продукции, особенно высокотехнологичной, на зарубежных рынках, без чего бизнес-модели утрачивают жизнеспособность, считает Вьюгин.