Что может замедлить рост доходов бюджета во втором полугодии

Дефицит федерального бюджета за полгода составил 929 млрд руб. (0,5% ВВП), это на 54 млрд руб. меньше, чем было зафиксировано за пять месяцев, следует из данных Минфина. За январь – июнь доходы выросли на 38% в годовом выражении, а расходы – на 22%.