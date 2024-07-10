Что может замедлить рост доходов бюджета во втором полугодии

Что может замедлить рост доходов бюджета во втором полугодииПоступления за первую половину увеличились почти на 40%
Дефицит федерального бюджета за полгода составил 929 млрд руб. (0,5% ВВП), это на 54 млрд руб. меньше, чем было зафиксировано за пять месяцев, следует из данных Минфина. За январь – июнь доходы выросли на 38% в годовом выражении, а расходы – на 22%.
Динамика поступления доходов и финансирования расходов свидетельствует об исполнении бюджета в соответствии с целевыми параметрами, утвержденными в законе, говорится в сообщении Минфина. В начале июля Госдума приняла поправки в закон о бюджете на 2024 г., согласно которым дефицит увеличивается на 524,7 млрд руб. до 2,12 трлн руб.
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