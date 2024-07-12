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Нелегальных мигрантов не допустят к сервисам такси и доставки

Платформы предложили обязать контролировать чистоту трудоустройства водителей и курьеров
Анастасия Бойко
Платформы будут выступать налоговым агентом, а споры между занятым и агрегатором будет разрешать новый орган – совет цифровых платформ/ Михаил Терещенко / ТАСС

Цифровые платформы-­агрегаторы могут обязать контролировать соблюдение их пользователями, например таксистами или курьерами, миграционного законодательства. Об этом говорится в новой версии законопроекта о платформенной занятости. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два участника специальной рабочей группы. Новый вариант законопроекта действительно предусматривает обязанность операторов платформ обеспечить соблюдение миграционного законодательства, сообщил «Ведомостям» представитель Минтруда. Это позволит исключить оказание услуг мигрантами, которые не имеют необходимых документов для осуществления трудовой деятельности в России, пояснил он.

Требование к платформам следить за чистотой оформления приезжих – не единственное изменение в документе. Кроме него, авторы законопроекта предложили еще ряд новых обязательств для агрегаторов. Количество пунктов, которые площадкам необходимо будет выполнять, увеличилось с 11 в прежней версии до 19 в последней. Разногласия по поводу прав и обязанностей платформ были ключевым моментом в дискуссии по поводу нового регулирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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