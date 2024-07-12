Нелегальных мигрантов не допустят к сервисам такси и доставки

Требование к платформам следить за чистотой оформления приезжих – не единственное изменение в документе. Кроме него, авторы законопроекта предложили еще ряд новых обязательств для агрегаторов. Количество пунктов, которые площадкам необходимо будет выполнять, увеличилось с 11 в прежней версии до 19 в последней. Разногласия по поводу прав и обязанностей платформ были ключевым моментом в дискуссии по поводу нового регулирования.