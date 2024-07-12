Нелегальных мигрантов не допустят к сервисам такси и доставки

Нелегальных мигрантов не допустят к сервисам такси и доставкиПлатформы предложили обязать контролировать чистоту трудоустройства водителей и курьеров
Цифровые платформы-агрегаторы могут обязать контролировать соблюдение их пользователями, например таксистами или курьерами, миграционного законодательства. Об этом говорится в новой версии законопроекта о платформенной занятости. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два участника специальной рабочей группы. Новый вариант законопроекта действительно предусматривает обязанность операторов платформ обеспечить соблюдение миграционного законодательства, сообщил «Ведомостям» представитель Минтруда. Это позволит исключить оказание услуг мигрантами, которые не имеют необходимых документов для осуществления трудовой деятельности в России, пояснил он.
Требование к платформам следить за чистотой оформления приезжих – не единственное изменение в документе. Кроме него, авторы законопроекта предложили еще ряд новых обязательств для агрегаторов. Количество пунктов, которые площадкам необходимо будет выполнять, увеличилось с 11 в прежней версии до 19 в последней. Разногласия по поводу прав и обязанностей платформ были ключевым моментом в дискуссии по поводу нового регулирования.