Счетная палата раскритиковала Минфин за непредвиденные доходы

В частности, уже по ходу исполнения принятого осенью 2022 г. закона о бюджете в 2023 г. появились некоторые неучтенные сборы и налоги. В результате в федеральный бюджет поступило 883,757 млрд руб. доходов по новым источникам. Более 85% этой суммы приходится на налог на сверхприбыль (так называемый windfall tax), безвозмездные поступления, налог на прибыль от организаций, которые до 1 января 2023 г. были участниками консолидированной группы налогоплательщиков (КГН; этот институт перестал действовать).