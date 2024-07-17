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/ Экономика

Счетная палата раскритиковала Минфин за непредвиденные доходы

По ходу исполнения закона о бюджете возникли неожиданные поступления, например windfall tax
Анастасия Бойко
Дарья Мосолкина
Счетная палата (ее руководитель Борис Ковальчук на фото) оценила непредвиденные доходы в 900 млрд руб. и предложила ограничить неожиданные изменения/ Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Счетная палата обратила внимание на слабую предсказуемость изменений, которые приводят к возникновению новых, непредвиденных доходов бюджета, а также на существенные отклонения при прогнозировании по отдельным ведомствам, отвечающим за сбор тех или иных платежей. «Ведомости» ознакомились с ежегодной проверкой исполнения закона о бюджете Минфином за подписью нового руководителя Счетной палаты Юрия Ковальчука, где представлены эти выводы.

В частности, уже по ходу исполнения принятого осенью 2022 г. закона о бюджете в 2023 г. появились некоторые неучтенные сборы и налоги. В результате в федеральный бюджет поступило 883,757 млрд руб. доходов по новым источникам. Более 85% этой суммы приходится на налог на сверхприбыль (так называемый windfall tax), безвозмездные поступления, налог на прибыль от организаций, которые до 1 января 2023 г. были участниками консолидированной группы налогоплательщиков (КГН; этот институт перестал действовать).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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