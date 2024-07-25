Дюмин провел совещание с главами комиссий Госсовета по формированию нацпроектов

Это управление возглавил выходец из Минэка Владимир Симоненко, который с 2013 г. руководил экспертным управлением президента и также был знаком с проблемами регионов – в том числе в связи с тем, что его подразделение занималось экономическими вопросами. Ранее УГС руководил Александр Харичев, а в пуле его задач были в том числе выборные процессы, которыми он будет заниматься на новой должности – начальника управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов (входит во внутриполитический блок под кураторством Сергея Кириенко).