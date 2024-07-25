Дюмин провел совещание с главами комиссий Госсовета по формированию нацпроектов

Дюмин провел совещание с главами комиссий Госсовета по формированию нацпроектовОн призвал минимизировать риски недостижения наццелей в регионах
Председателям комиссий Госсовета поручено включиться в формирование паспортов новых национальных проектов, проработав при этом целевые показатели, чтобы минимизировать риски недостижения в регионах национальных целей развития России. Такую задачу руководителям комиссий поставил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин в ходе установочного совещания 24 июля. Оно прошло после того, как президент Владимир Путин 22 июля своим указом увеличил число комиссий в Госсовете с 18 до 21.
Главным направлением работы комиссий в настоящее время должна стать подготовка новых национальных проектов к 1 сентября. По словам Дюмина, требуется сформировать перечень показателей, которые позволят контролировать ход реализации нацпроектов на местах, исключить из отчетности регионов все второстепенные и избыточные показатели, согласовать с губернаторами плановые значения нацпроектов, «чтобы минимизировать риски их недостижения в отдельно взятых субъектах». А вновь созданное управление президента по вопросам формирования и деятельности Государственного совета (УГС) будет осуществлять всестороннюю поддержку этой деятельности, сказал Дюмин.
Это управление возглавил выходец из Минэка Владимир Симоненко, который с 2013 г. руководил экспертным управлением президента и также был знаком с проблемами регионов – в том числе в связи с тем, что его подразделение занималось экономическими вопросами. Ранее УГС руководил Александр Харичев, а в пуле его задач были в том числе выборные процессы, которыми он будет заниматься на новой должности – начальника управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов (входит во внутриполитический блок под кураторством Сергея Кириенко).
Для достижения семи национальных целей развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., обозначенных в майском указе, Путин поручил правительству при участии Госсовета к 1 сентября представить блок проектов.
«Ведомости» сообщали, что работа над ними в правительстве еще не закончена.
Зачем нужен Госсовет
Госсовет – это конституционный государственный орган, формируемый президентом. Он необходим для согласованного функционирования и взаимодействия органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства, следует из текста закона о Госсовете.
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, который также присутствовал на совещании, подчеркнул, что комиссии Госсовета наравне с министерствами несут ответственность за разработку и реализацию новых нацпроектов в субъектах РФ. После 15 сентября национальные проекты будут рассмотрены на заседании совета при президенте по стратегическому развитию, сказал он. От результатов этого обсуждения будет зависеть то, как «нам всем придется работать следующий год», сказал Орешкин.
Новая структура комиссий обеспечивает преемственность работы Госсовета по всем направлениям социально-экономического развития России, заявил на совещании Дюмин. «По себе знаю, что совмещать руководство регионом и комиссией Госсовета – непростая задача. Комиссии обязаны не только отвечать перед главой государства за свой регион, но и выражать консолидированное мнение всех субъектов, формировать единую позицию и определять оптимальные для регионов решения», – дал напутствие назначенным главам комиссий помощник президента, экс-губернатор Тульской области.
По его словам, общая задача Госсовета – это представлять президенту «полную картину того, что происходит на земле», давать обратную связь по всем возникающим вопросам и указывать на проблемы, препятствующие реализации федеральных программ. Свою же личную задачу как секретаря Госсовета он определил так: «Помогать вам отстаивать интересы регионов и обеспечивать необходимую поддержку для достижения целей».
Дюмин отметил, что до 1 октября надо также привести показатели оценки эффективности работы высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов в соответствие с показателями новых нацпроектов.
Сергей Собянин, мэр Москвы и председатель комиссии «Государственное и муниципальное управление», которая традиционно координирует эти вопросы, призвал каждую комиссию представить по своему профилю «хотя бы по одному показателю» эффективности деятельности высших должностных лиц. По его оценке, оптимальное количество показателей эффективности – 10–15, максимум – 20.
Текущее количество показателей эффективности нацпроектов Собянин назвал «крайне избыточным». «Если брать контрольные точки – их получается более 4000, – это, конечно, очень сложно, бюрократическая работа. Мы теряемся в этой массе показателей, не концентрируемся на важных направлениях», – подчеркнул он.
С ним согласился Станислав Воскресенский, губернатор Ивановской области и председатель комиссии «Продолжительная и активная жизнь». Он опасается того, что количество показателей эффективности глав субъектов могут «раздуть», поэтому их максимальное количество, по его мнению, не должно превышать 15.
Предыдущие секретари Госсовета публично такой активности не проявляли, считает эксперт в региональной политике Виталий Иванов. По его мнению, Дюмин фиксирует себя в качестве фигуры, от которой может зависеть благополучие регионов. Дюмин, имеющий опыт управления Тульской областью (возглавлял регион с 2016 по 2024 г.), понимает, какие показатели достижимы, а какие – нет, поэтому второстепенные, «дополнительные хотелки ведомств и конкретных чиновников учитываться не будут», уверен политолог Александр Немцев. «Теперь губернаторы будут отвечать исключительно по утвержденным показателям нацпроектов, – добавил он. – Кроме того, такое решение оптимизирует работу глав субъектов, поскольку раньше показатели могли противоречить друг другу».