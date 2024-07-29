Власти рассматривают сценарий отмены льготных программ кредитования МСП

Власти рассматривают сворачивание льготных программ кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), при котором выдача новых займов будет приостановлена, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с обсуждением. Такой сценарий вошел в один из возможных вариантов меню инструментов по развитию малого бизнеса в 2025–2030 гг. Если решение будет принято в пользу отказа от льготных программ, то затраты бюджета ограничатся только продолжением субсидирования уже выданных кредитов. Это потребует 150 млрд руб., следует из материалов, которые обсуждались на стратегической сессии в правительстве (есть у «Ведомостей»). Сохранение льготных программ будет стоить в следующие шесть лет 370 млрд руб., из которых на новые выдачи будет направлено 220 млрд руб. Это позволит предоставить кредитов МСП на сумму около 2 трлн руб., следует из материалов со стратегической сессии. Речь идет о двух льготных программах кредитования МСП – «1764» и инвестиционной для бизнеса из приоритетных отраслей.