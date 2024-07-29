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Власти рассматривают сценарий отмены льготных программ кредитования МСП

Субсидии из-за высоких ставок стали слишком дорогими для бюджета
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Власти рассматривают сворачивание льготных программ кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), при котором выдача новых займов будет приостановлена, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с обсуждением. Такой сценарий вошел в один из возможных вариантов меню инструментов по развитию малого бизнеса в 2025–2030 гг. Если решение будет принято в пользу отказа от льготных программ, то затраты бюджета ограничатся только продолжением субсидирования уже выданных кредитов. Это потребует 150 млрд руб., следует из материалов, которые обсуждались на стратегической сессии в правительстве (есть у «Ведомостей»). Сохранение льготных программ будет стоить в следующие шесть лет 370 млрд руб., из которых на новые выдачи будет направлено 220 млрд руб. Это позволит предоставить кредитов МСП на сумму около 2 трлн руб., следует из материалов со стратегической сессии. Речь идет о двух льготных программах кредитования МСП – «1764» и инвестиционной для бизнеса из приоритетных отраслей.

Сомнения в продолжении льготных программ связаны с их растущей стоимостью для бюджета из-за ключевой ставки. С другой стороны, банки также гораздо менее заинтересованы предоставлять займы, поскольку величина субсидии не покрывает их рисков по кредиту, отметил один из собеседников «Ведомостей». По его словам, это традиционный в целом спор о том, как надо использовать бюджетные ресурсы в условиях их ограниченности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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