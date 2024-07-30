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Минпромторг просят поддержать запрет на импортную электронику для госкомпаний

Запрет понизит уровень конкуренции, но позволит увеличить объемы производства в России
Кристина Холупова
Российским производителям электроники все еще не хватает преференций при госзакупках/ Владимир Смирнов / ТАСС

Представители отрасли радиоэлектроники попросили Минпромторг ускорить принятие закона о запрете закупок иностранной электроники для госкорпораций и госкомпаний (компаний с госучастием). Это предложение обсуждалось на круглом столе в Торгово-промышленной палате (ТПП) Санкт-Петербурга «Локализация электроники в России: контроль производства и реализации отечественной продукции», который состоялся 19 июля 2024 г. По итогам встречи 25 июля Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга направила письмо министру промышленности и торговли Антону Алиханову (копия документа есть в распоряжении «Ведомостей»).

«Сейчас компании с госучастием, которые охватывают существенный объем рынка, обязаны использовать для российских продуктов только ценовую преференцию и минимальную обязательную долю, однако по факту эти механизмы практически не работают (оригинальная стилистика в цитате сохранена. – «Ведомости»), – отмечается в письме ассоциации. – Помочь отечественным производителям выйти на конкуренцию с Китаем, особенно на первом этапе, могут только запреты на иностранные закупки».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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