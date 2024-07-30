Минпромторг просят поддержать запрет на импортную электронику для госкомпаний

«Сейчас компании с госучастием, которые охватывают существенный объем рынка, обязаны использовать для российских продуктов только ценовую преференцию и минимальную обязательную долю, однако по факту эти механизмы практически не работают (оригинальная стилистика в цитате сохранена. – «Ведомости»), – отмечается в письме ассоциации. – Помочь отечественным производителям выйти на конкуренцию с Китаем, особенно на первом этапе, могут только запреты на иностранные закупки».