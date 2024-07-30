Минпромторг просят поддержать запрет на импортную электронику для госкомпаний

Минпромторг просят поддержать запрет на импортную электронику для госкомпанийЗапрет понизит уровень конкуренции, но позволит увеличить объемы производства в России
Представители отрасли радиоэлектроники попросили Минпромторг ускорить принятие закона о запрете закупок иностранной электроники для госкорпораций и госкомпаний (компаний с госучастием). Это предложение обсуждалось на круглом столе в Торгово-промышленной палате (ТПП) Санкт-Петербурга «Локализация электроники в России: контроль производства и реализации отечественной продукции», который состоялся 19 июля 2024 г. По итогам встречи 25 июля Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга направила письмо министру промышленности и торговли Антону Алиханову (копия документа есть в распоряжении «Ведомостей»).
«Сейчас компании с госучастием, которые охватывают существенный объем рынка, обязаны использовать для российских продуктов только ценовую преференцию и минимальную обязательную долю, однако по факту эти механизмы практически не работают (оригинальная стилистика в цитате сохранена. – «Ведомости»), – отмечается в письме ассоциации. – Помочь отечественным производителям выйти на конкуренцию с Китаем, особенно на первом этапе, могут только запреты на иностранные закупки».