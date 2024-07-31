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Как укрепление рубля отразится на доходах бюджета

Потери от более сильного курса составят не менее 500 млрд руб., но компенсируются инфляцией и дорогой нефтью
Анастасия Бойко
Среднее значение курса в июле составляло 88 руб./$, что более чем на 6 руб. отстает от официальных правительственных оценок (на фото министр финансов Антон Силуанов). Но для бюджета 2024 г. рисков почти нет, тогда как в следующем году это может стать проблемой/ Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Отклонение курса рубля от официальной прогнозной траектории может стоить бюджету 500–750 млрд руб. в этом году. Такой диапазон оценок привели опрошенные «Ведомостями» эксперты. При этом риски для доходов казны компенсируются более высокой ценой нефти и более высоким, чем ожидалось, ростом номинального ВВП из-за ускорившейся инфляции. Среднее значение курса в июле составляло 88 руб./$, что более чем на 6 руб. отстает от сценарных условий, утвержденных правительством в апреле (на их основе были утверждены поправки в закон о бюджете). Весной Минэк ожидал среднегодового значения курса рубля на уровне 94,7 руб./$, причем прогнозировалось постепенное ослабление национальной валюты – с 89 руб./$ в январе до 98,1 руб./$ в декабре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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