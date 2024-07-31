Как укрепление рубля отразится на доходах бюджета

Отклонение курса рубля от официальной прогнозной траектории может стоить бюджету 500–750 млрд руб. в этом году. Такой диапазон оценок привели опрошенные «Ведомостями» эксперты. При этом риски для доходов казны компенсируются более высокой ценой нефти и более высоким, чем ожидалось, ростом номинального ВВП из-за ускорившейся инфляции. Среднее значение курса в июле составляло 88 руб./$, что более чем на 6 руб. отстает от сценарных условий, утвержденных правительством в апреле (на их основе были утверждены поправки в закон о бюджете). Весной Минэк ожидал среднегодового значения курса рубля на уровне 94,7 руб./$, причем прогнозировалось постепенное ослабление национальной валюты – с 89 руб./$ в январе до 98,1 руб./$ в декабре.