Реальные доходы россиян выросли на рекордные 9,6% во II квартале

Реальные доходы россиян выросли на рекордные 9,6% во II кварталеЭто происходит на фоне беспрецедентно низкой безработицы
Реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом инфляции и обязательных платежей, таких как налоги и проценты по кредитам) выросли в апреле – июне на 9,6%, следует из данных Росстата. Это рекордный показатель, если считать с 2013 г., когда методика подсчета показателя изменилась. В последний раз реальные доходы росли темпами, близкими к максимальным, в I квартале 2022 г. (на 8,9%). По сравнению с январем – мартом рост реальных располагаемых доходов составил 8,7%. За первое полугодие 2024 г. показатель увеличился на 8,1%.
Такой рост доходов – следствие прежде всего нехватки кадров. Уровень безработицы опустился до 2,4% в июне, обновив исторический минимум. В мае показатель был на уровне 2,6%. Ранее ЦБ предупреждал, что во II квартале обеспеченность кадрами обновила исторический минимум за историю наблюдений. Согласно мониторингу предприятий, который проводит Банк России, отмечалась нехватка инженеров, монтажников, ИТ-персонала, складских работников и водителей. Наиболее остро дефицит продолжали испытывать обрабатывающие предприятия, производящие продукцию инвестиционного и потребительского назначения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что на дефицит кадров жалуются 75% российских предприятий.
Проблема дефицита кадров, их подготовки и конкуренции на рынке труда будет существовать в ближайшие годы, заявил министр экономического развития Максим Решетников в конце февраля. По словам Решетникова, сейчас это один из главных рисков в российской экономике.
За счет чего росли доходы
Денежные доходы (в среднем на душу населения) составили во II квартале 58 191 руб., это на 16,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Ускорение темпов роста происходило в основном из-за увеличения зарплат. В структуре денежных доходов населения доля оплаты труда возросла с 59,9% во II квартале 2023 г. до 62% в апреле – июне 2024 г. Увеличились также поступления от собственности (к ним относятся в том числе доходы от вкладов) – с 6,8 до 8,2%. При этом часть, которая приходится на соцвыплаты, сократилась до 17,3% с 19%. Заработки от предпринимательской деятельности в общей структуре доходов тоже упали – на 0,9 процентного пункта до 5,9%. Прочие поступления, к которым в том числе относятся теневые доходы, сократились с 7,5 до 6,6%.
Рост доходов сопровождался также приростом расходов населения – они увеличились на 13,9% в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А на сбережения россияне направили около 3 трлн руб. за январь – июнь (в 2023 г. за этот же период – 1,8 трлн руб.).
Зарплаты россиян
Реальные зарплаты в мае (их Росстат считает с лагом) выросли на 8,8% в годовом выражении, номинальные (до вычета налогов) – на 17,8%. За пять месяцев рост реальных зарплат составил 10,1%, номинальных – 18,7%. В среднем на одного работника в мае приходилось 86 384 руб.
Самые высокие темпы роста зарплат в мае наблюдались в сфере организации досуга, отдыха и спорта (на 29,5%), в производстве одежды – на 27,2%, кокса – на 26,8%, в административной деятельности – 26,6%, в обработке древесины – на 25,5%, в финансовой и страховой сфере – на 24,8%, в деятельности экстерриториальных организаций (к ним относятся в том числе дипмиссии) – на 24,7%. Также темпами более 23% росли зарплаты на производстве готовых металлических изделий, компьютеров и мебели. В абсолютном выражении самые высокие зарплаты традиционно наблюдались в сфере ТЭКа – в деятельности трубопроводного транспорта (311 205 руб.), в добыче нефти и газа (211 339 руб.), а также в финансовой и страховой сфере (185 792 руб.).
Региональный разрез
Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве (1%), Новгородской и Нижегородской областях (по 1,3%), Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Чукотском округах, в Хабаровском крае (по 1,4%), Башкортостане (1,5%). При этом высокий уровень наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе – в Ингушетии безработица в мае составила 26,7%, в Дагестане – 10,8%.
Зарплаты в отраслевом разрезе росли в мае самыми высокими темпами в Курганской области (на 30,1%), Ставропольском крае (на 24,8%), Удмуртии (на 23,5%), Брянской области и Забайкальском крае (на 23,4%), а также в Псковской (на 23,1%), Челябинской (на 22,9%), Смоленской областях (на 22%), а также в Республике Марий Эл (на 22%).