Реальные доходы россиян выросли на рекордные 9,6% во II квартале

Денежные доходы (в среднем на душу населения) составили во II квартале 58 191 руб., это на 16,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Ускорение темпов роста происходило в основном из-за увеличения зарплат. В структуре денежных доходов населения доля оплаты труда возросла с 59,9% во II квартале 2023 г. до 62% в апреле – июне 2024 г. Увеличились также поступления от собственности (к ним относятся в том числе доходы от вкладов) – с 6,8 до 8,2%. При этом часть, которая приходится на соцвыплаты, сократилась до 17,3% с 19%. Заработки от предпринимательской деятельности в общей структуре доходов тоже упали – на 0,9 процентного пункта до 5,9%. Прочие поступления, к которым в том числе относятся теневые доходы, сократились с 7,5 до 6,6%.