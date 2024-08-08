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Аналитики ожидают внеочередного заседания ФРС США

Ситуация на рынках показала хрупкость финансовой системы
Антон Козлов
Federal Reserve System

Крупнейшие западные банки пересмотрели ожидания от политики ФРС США на фоне стресса на финансовых рынках. Более агрессивные действия по снижению ставки стали прогнозировать, в частности, эксперты таких институтов, как Bank of America, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan. Их оценки собрал Bloomberg. Например, экономисты Citigroup ожидают снижения ставки на 0,5 процентного пункта (п. п.) в сентябре и на столько же – в ноябре. Ранее они прогнозировали смягчения с меньшим шагом – 0,25 п. п.

В JPMorgan аналогично оценивают масштаб снижения ставки, но при этом ожидают внеочередного заседания совета управляющих ФРС – до запланированной в официальном графике даты: 18 сентября. Впрочем, председатель ФРС Джером Пауэлл, возможно, «не захочет добавлять лишнего шума», отметил экономист JPMorgan Майкл Фероли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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