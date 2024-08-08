Аналитики ожидают внеочередного заседания ФРС США

Крупнейшие западные банки пересмотрели ожидания от политики ФРС США на фоне стресса на финансовых рынках. Более агрессивные действия по снижению ставки стали прогнозировать, в частности, эксперты таких институтов, как Bank of America, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan. Их оценки собрал Bloomberg. Например, экономисты Citigroup ожидают снижения ставки на 0,5 процентного пункта (п. п.) в сентябре и на столько же – в ноябре. Ранее они прогнозировали смягчения с меньшим шагом – 0,25 п. п.