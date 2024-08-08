Аналитики ожидают внеочередного заседания ФРС США

Аналитики ожидают внеочередного заседания ФРС СШАСитуация на рынках показала хрупкость финансовой системы
Крупнейшие западные банки пересмотрели ожидания от политики ФРС США на фоне стресса на финансовых рынках. Более агрессивные действия по снижению ставки стали прогнозировать, в частности, эксперты таких институтов, как Bank of America, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan. Их оценки собрал Bloomberg. Например, экономисты Citigroup ожидают снижения ставки на 0,5 процентного пункта (п. п.) в сентябре и на столько же – в ноябре. Ранее они прогнозировали смягчения с меньшим шагом – 0,25 п. п.
В JPMorgan аналогично оценивают масштаб снижения ставки, но при этом ожидают внеочередного заседания совета управляющих ФРС – до запланированной в официальном графике даты: 18 сентября. Впрочем, председатель ФРС Джером Пауэлл, возможно, «не захочет добавлять лишнего шума», отметил экономист JPMorgan Майкл Фероли.