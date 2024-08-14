Российские и сербские министры обсудили сотрудничество в сфере экономики

Российские и сербские министры обсудили сотрудничество в сфере экономикиОни искали перспективы взаимодействия и нашли их в разных сферах
В Москве 13 августа прошла первая за долгое время встреча сопредседателей российско-сербского межправительственного комитета (МПК) по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Максим Решетников, российский министр экономического развития, – сопредседатель МПК. Сербский министр без портфеля, лидер Сербской народной партии (СНП) Ненад Попович, который недавно после недолгого перерыва вновь стал сопредседателем МПК (см. врез), рассказал корреспонденту «Ведомостей» об основных направлениях взаимодействия.
Попович отметил тесные связи двух стран в области энергетики и особо подчеркнул, что базис экономического развития Сербии основывается на «самой лучшей цене в Европе», по которой Россия поставляет стране газ: $400 за 1000 куб. м. «Это очень сильно помогает нам в экономике, в нашем лучшем в Европе показателе роста ВВП, который составляет 4,5%», – подчеркнул министр.
При этом на прошедшем заседании МПК в Москве обсуждалось и сотрудничество в области электроэнергетики, в частности энергетического машиностроения. «Российская компания «Силовые машины» участвовала в проекте [сербской] гидроэлектростанции «Джердап». <...> И обсуждались новые проекты, в которых «Силовые машины» могли бы участвовать», – пояснил Попович. «Ведомости» направили запрос в «Силовые машины» и Минпромторг России.
Обсуждалось, по его словам, сотрудничество в области ядерной энергетики по линии «Росатома», хотя о проектах мини-АЭС, которые активно продвигает российская госкомпания в СНГ и Азии, «мы еще не говорим». «Мы [Югославия] в 1980-е гг. были одним из лидеров в Южной Европе по ядерным исследованиям. Но после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г., войн на Балканах и экономических трудностей 1990-х гг. большая часть специалистов покинула нашу страну», – сказал Попович. .
Он напомнил, что образовательные связи России и Сербии в области мирного атома уже существуют: «Есть связи между нашими специалистами-ядерщиками в институте ядерных наук «Винча» и российским Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне <...> Мы снова обсуждали возможность открытия учебного центра «Росатома» в Сербии», – сказал сербский министр.
Еще одним сектором российско-сербского сотрудничества, по словам Поповича, являются информационные технологии. Во время пресс-подхода по итогам встречи сопредседателей МПК министр экономического развития России Максим Решетников отметил наличие в Сербии «российской диаспоры, в особенности айтишников». «Важно, что мы сотрудничаем с ними: [есть] совместные проекты с нашими IT-специалистами на третьих рынках – на Ближнем Востоке, в Европе, в Африке – это тоже обсуждалось», – сказал Попович. Он особо подчеркнул, что действует «немало совместных проектов в области технологий, которые могли бы быть предметом экспорта новых технологий из России в Сербию и наоборот, а также в третьи страны».
Еще одной темой, которая обсуждалась на заседании, было сотрудничество по линии АПК. «Говорили о сотрудничестве с российскими и сербскими агрохолдингами. Для нашей агропромышленности, пищевой промышленности российский рынок очень важен. Я уверен, что рост экспорта продуктов питания из Сербии помог бы выровнять дисбаланс в торговле с Россией, который сформировался в денежном выражении в связи с крупными поставками российского газа», – заключил Попович. Конкретные проекты в этой сфере он не называл.
Решетников, отметив, что с сербской стороной состоялся «очень хороший, откровенный разговор», анонсировал «юбилейное», 20-е заседание российско-сербского МПК в ноябре. «У нас достаточно большой перечень совместных с Сербией проектов, которые совершаются, и следующей очереди этих проектов. Договорились погрузить их в большой план на следующую пятилетку», – сказал министр. Он подчеркнул, что Россия «очень ценит» подтвержденный двумя годами «прагматический подход» Сербии, которая сопротивляется давлению Запада, в первую очередь ЕС, по вопросу антироссийских санкций.
Кто такой Ненад Попович
В 2017–2022 гг. Попович уже занимал пост министра без портфеля, отвечавшего за инновации и технологическое развитие, и в этом качестве был сопредседателем российско-сербской межправкомиссии.
В свою очередь, Попович заверил, что Сербия, несмотря на то что Брюссель ставит антироссийские рестрикции условием евроинтеграции, «никогда не введет санкции» против России. Он также сообщил, что до ноябрьского заседания МПК должна пройти встреча российско-сербской бизнес-миссии и деловой совет, а также мероприятия с Российским экспортным центром. «Мы надеемся, что эти контакты будут стимулировать новый рост внешнеторгового обмена между Россией и Сербией и возвращение к рекордным показателям 2022 г.», – сказал сербский министр.
Для Сербии противостояние России и НАТО есть продолжение их войны 1990-х гг., поэтому принятие антироссийских санкций будет восприниматься как капитуляция, так что это маловероятно, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. Запад имеет рычаги давления, как, например, в Косове, но пока НАТО не заинтересовано в новом балканском фронте. ВТС России и Сербии в основном свернуто, более остро стоит вопрос косвенных поставок сербских боеприпасов Украине, но формально Белград отрицает свое участие в этом, говорит эксперт.
Заявления Поповича, который связывает быстрый экономический рост Сербии с ценой на российский газ, отчасти верны, признает замдиректора Института экономики РАН по научной работе Михаил Лобанов. «Газпром», по его словам, занимает монопольное положение на местном рынке газоснабжения, удовлетворяя примерно 85–90% потребности республики в этом топливе. Но при этом, продолжает Лобанов, газ не доминирует в структуре энергоснабжения Сербии, где уровень газификации – около 3% в энергобалансе, отмечает эксперт.
В то же время гидроэлектроэнергетика – это уже около 30% генерации (остальное – уголь), замечает Лобанов. В этой сфере у Сербии сейчас единственный совместный проект с Россией – это ГЭС «Джердап-1». Она, напоминает эксперт, была построена в 1970-е гг. при участии советских специалистов и там действительно нужно было менять агрегаты, что проводилось по контракту с «Силовыми машинам» с 2003 по 2023 г. При этом успешными совместными проектами в области генерации являются скорее тепловые мини-ТЭС и парогенераторные ТЭС, которые строит «Газпром нефть».
Заявление Поповича об интересе к подготовке сербских ядерщиков Лобанов назвал неожиданным, потому что подготовка специалистов в этой области страной практически не ведется со времен катастрофы в Чернобыле, а чтобы подготовить специалиста, нужно 7–8 лет. При этом президент Сербии Александр Вучич уже обсуждал сотрудничество в области ядерной энергетики с Францией в этом году, рассматривая использование французских ядерных технологий в подписанном с французской ядерной монополией EDF меморандуме.
Что касается IT-сектора, Сербии крайне важны ноу-хау, которые имеют российские релоканты, отмечает Лобанов. В целом страна готова задействовать потенциал Москвы. Говоря же о санкциях, эксперт отметил, что в первую очередь Попович – ярко выраженный пророссийский политик, а в целом сербское руководство старается минимизировать риски, развивая сотрудничество не только с Россией, но и с ЕС, КНР и глобальным Югом.
В подготовке статьи участвовал Александр Волобуев