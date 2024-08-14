Российские и сербские министры обсудили сотрудничество в сфере экономики

Еще одним сектором российско-сербского сотрудничества, по словам Поповича, являются информационные технологии. Во время пресс-подхода по итогам встречи сопредседателей МПК министр экономического развития России Максим Решетников отметил наличие в Сербии «российской диаспоры, в особенности айтишников». «Важно, что мы сотрудничаем с ними: [есть] совместные проекты с нашими IT-специалистами на третьих рынках – на Ближнем Востоке, в Европе, в Африке – это тоже обсуждалось», – сказал Попович. Он особо подчеркнул, что действует «немало совместных проектов в области технологий, которые могли бы быть предметом экспорта новых технологий из России в Сербию и наоборот, а также в третьи страны».