Эксперты назвали самые популярные отрасли у китайского бизнеса в России

Китайские компании, которые начали работать в России после 2022 г., отдают предпочтение торговле потребительскими товарами, что показывает стремление заместить ушедшие из России западные бренды. Такой вывод приводится в обзоре «Российско-китайский инвестиционный индекс за II квартал 2024 г.». Авторы исследования – эксперты инвесткомпании А1 (входит в «Альфа-групп») и Института Китая и современной Азии РАН. Компании из КНР также заметно нарастили присутствие на рынке торговли автотранспортными средствами, оборудованием и машинами, что может создавать риски для российской промышленности, зависящей от единственного поставщика, считают аналитики. Проблемы с платежами в китайские банки дополнительно обостряют этот вопрос, указывают аналитики.