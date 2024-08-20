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/ Экономика

Эксперты назвали самые популярные отрасли у китайского бизнеса в России

Компании из КНР пытаются заместить западные бренды в потребительском сегменте
Дарья Мосолкина
Китайские инвесторы заинтересованы в открытии совместных с российскими бизнесменами предприятий, специализирующихся на поставке автомобилей, электроники, строительной техники/ Алексей Орлов / Ведомости

Китайские компании, которые начали работать в России после 2022 г., отдают предпочтение торговле потребительскими товарами, что показывает стремление заместить ушедшие из России западные бренды. Такой вывод приводится в обзоре «Российско-китайский инвестиционный индекс за II квартал 2024 г.». Авторы исследования – эксперты инвесткомпании А1 (входит в «Альфа-групп») и Института Китая и современной Азии РАН. Компании из КНР также заметно нарастили присутствие на рынке торговли автотранспортными средствами, оборудованием и машинами, что может создавать риски для российской промышленности, зависящей от единственного поставщика, считают аналитики. Проблемы с платежами в китайские банки дополнительно обостряют этот вопрос, указывают аналитики.

За период с 2022 по 2024 г. в России зарегистрировалось 2452 компании из КНР, всего же к июлю текущего года в России работало более 9000 компаний с китайским капиталом, что в 3 раза превышает число немецких компаний и в 10 раз – американских, говорится в исследовании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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