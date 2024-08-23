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В МВФ призвали центробанки возглавить блокчейн-тенденцию

Им нужно создавать свои платежные системы, поскольку частные плохо поддаются контролю
Антон Козлов
Программа позволит решить проблемы недостаточного регулирования криптовалюты и прозрачности банковской системы/ Евгений Разумный / Ведомости

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предложили регуляторам создавать собственные платежные системы на основе технологий распределенного реестра или блокчейн. Это позволит решить проблемы недостаточного регулирования криптовалюты и прозрачности банковской системы, следует из доклада «Программируемость в платежных и расчетных системах». В основе новой расчетной системы должен лежать принцип открытости кодовой базы, который даст сторонним разработчикам доступ к информации о счетах и денежных переводах. Введение такой системы позволит создавать множество финансовых инструментов, таких как регулярные и пакетные платежи, а также усилит доверие к финансовым институтам, считают в МВФ. В то время как частные блокчейны не требуют стороннего подтверждения переводов (модель permissionless blockchain), центробанки должны будут контролировать их в рамках новой системы (модель permissioned blockchain), что обеспечит ее безопасность.

Эксперты фонда указывают на успешность подобных инициатив в прошлом, в том числе они отмечают систему Unified Payment Interface (UPI) Резервного банка Индии и частной NPCI – система предоставляет разработчикам стандартизированный интерфейс с доступом к стандартным платежных инструментам. Также в МВФ выделяют аналогичные системы: PIX Центрального банка Бразилии и New Payment Platform (NPP), разработанная под руководством Резервного банка Австралии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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