В МВФ призвали центробанки возглавить блокчейн-тенденцию

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предложили регуляторам создавать собственные платежные системы на основе технологий распределенного реестра или блокчейн. Это позволит решить проблемы недостаточного регулирования криптовалюты и прозрачности банковской системы, следует из доклада «Программируемость в платежных и расчетных системах». В основе новой расчетной системы должен лежать принцип открытости кодовой базы, который даст сторонним разработчикам доступ к информации о счетах и денежных переводах. Введение такой системы позволит создавать множество финансовых инструментов, таких как регулярные и пакетные платежи, а также усилит доверие к финансовым институтам, считают в МВФ. В то время как частные блокчейны не требуют стороннего подтверждения переводов (модель permissionless blockchain), центробанки должны будут контролировать их в рамках новой системы (модель permissioned blockchain), что обеспечит ее безопасность.