В МВФ призвали центробанки возглавить блокчейн-тенденцию

В МВФ призвали центробанки возглавить блокчейн-тенденциюИм нужно создавать свои платежные системы, поскольку частные плохо поддаются контролю
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предложили регуляторам создавать собственные платежные системы на основе технологий распределенного реестра или блокчейн. Это позволит решить проблемы недостаточного регулирования криптовалюты и прозрачности банковской системы, следует из доклада «Программируемость в платежных и расчетных системах». В основе новой расчетной системы должен лежать принцип открытости кодовой базы, который даст сторонним разработчикам доступ к информации о счетах и денежных переводах. Введение такой системы позволит создавать множество финансовых инструментов, таких как регулярные и пакетные платежи, а также усилит доверие к финансовым институтам, считают в МВФ. В то время как частные блокчейны не требуют стороннего подтверждения переводов (модель permissionless blockchain), центробанки должны будут контролировать их в рамках новой системы (модель permissioned blockchain), что обеспечит ее безопасность.
Эксперты фонда указывают на успешность подобных инициатив в прошлом, в том числе они отмечают систему Unified Payment Interface (UPI) Резервного банка Индии и частной NPCI – система предоставляет разработчикам стандартизированный интерфейс с доступом к стандартным платежных инструментам. Также в МВФ выделяют аналогичные системы: PIX Центрального банка Бразилии и New Payment Platform (NPP), разработанная под руководством Резервного банка Австралии.