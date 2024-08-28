Туристическая отрасль предложила снизить страховые взносы на работников

Турбизнес предложил правительству пересмотреть размеры страховых взносов для гостиниц и других коллективных средств размещения (КСР) по аналогии с льготами для IT-отрасли. Такое письмо Российский союз туриндустрии (РСТ; крупнейшее отраслевое объединение, куда входят туроператоры, турагентства, гостиницы и другие организации, связанные с туризмом) направил в Минэкономразвития, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с содержанием документа.