Туристическая отрасль предложила снизить страховые взносы на работников

Туристическая отрасль предложила снизить страховые взносы на работниковЭто поможет бороться с кадровым голодом и серым наймом
Турбизнес предложил правительству пересмотреть размеры страховых взносов для гостиниц и других коллективных средств размещения (КСР) по аналогии с льготами для IT-отрасли. Такое письмо Российский союз туриндустрии (РСТ; крупнейшее отраслевое объединение, куда входят туроператоры, турагентства, гостиницы и другие организации, связанные с туризмом) направил в Минэкономразвития, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с содержанием документа.
Союз предложил распространить на КСР пониженную ставку взносов в размере 7,6%, которая действует для организаций в сфере IT (пп. 3 п. 1 ст. 427 НК РФ). Общая ставка на данный момент составляет 15%. Со следующего года до 7,6% также будет снижен размер взносов для производственных компаний из сектора МСП.