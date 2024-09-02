Почему правительство повысило прогноз по экономике на этот год

Российская экономика в этом году вырастет на 3,9%, сообщил новый правительственный прогноз ВВП министр финансов Антон Силуанов. Эти оценки существенно выше, чем изначально ожидалось: в последней официальной (апрельской) версии прогноза Минэка рост ВВП заложен на уровне 2,8%.