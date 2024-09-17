93% предпринимателей в курсе существования нацпроектов

К 2024 г. уровень осведомленности бизнеса о национальных проектах вырос и составляет 93%, следует из онлайн-опроса предпринимателей, который проводил аналитический центр НАФИ (результаты есть у «Ведомостей»). Последняя волна исследования, в ходе которой респондентами стали 500 человек из всех федеральных округов, пришлась на август 2024 г. (предыдущая была в ноябре 2023 г.). Среди наиболее известных национальных проектов – «Демография» (88%), «Здравоохранение» (88%), «Образование» (84%) и «Безопасные и качественные дороги» (83%). Узнаваемость каждого нацпроекта по отдельности колеблется в рамках статистической погрешности. В пятерке лидеров по этому параметру – «Малое и среднее предпринимательство». 81% руководителей компаний и предпринимателей знают или что-то слышали об этом национальном проекте. В прошлом году осведомленность была чуть больше, следует из данных НАФИ.