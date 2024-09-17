93% предпринимателей в курсе существования нацпроектов

93% предпринимателей в курсе существования нацпроектовВ пятерке самых известных – национальный проект по поддержке МСП
К 2024 г. уровень осведомленности бизнеса о национальных проектах вырос и составляет 93%, следует из онлайн-опроса предпринимателей, который проводил аналитический центр НАФИ (результаты есть у «Ведомостей»). Последняя волна исследования, в ходе которой респондентами стали 500 человек из всех федеральных округов, пришлась на август 2024 г. (предыдущая была в ноябре 2023 г.). Среди наиболее известных национальных проектов – «Демография» (88%), «Здравоохранение» (88%), «Образование» (84%) и «Безопасные и качественные дороги» (83%). Узнаваемость каждого нацпроекта по отдельности колеблется в рамках статистической погрешности. В пятерке лидеров по этому параметру – «Малое и среднее предпринимательство». 81% руководителей компаний и предпринимателей знают или что-то слышали об этом национальном проекте. В прошлом году осведомленность была чуть больше, следует из данных НАФИ.
Представители бизнеса зачастую исходят из того, что «господдержка – это только для больших компаний» или «только по усмотренческому решению», заявил «Ведомостям» заместитель директора ВШГУ РАНХиГС Олег Кондратенко. Он считает, что «правительство и уполномоченные институты развития все годы реализации нацпроектов с такими опасениями и заблуждениями последовательно борются». Но «специальные IT-сервисы и платформы делают процедуры» прозрачнее, добавляет Кондратенко.
По данным НАФИ, среди мер поддержки в рамках нацпроекта МСП, о которых больше всего знают предприниматели, – это поддержка самозанятых (49%), льготные кредиты (39%), поддержка и открытие центров «Мой бизнес» (39%), грантовая поддержка молодых предпринимателей (34%), развитие платформы МСП.РФ (31%) и др.
Доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС (Президентской академии) Даниил Гоненко считает, что мы будем наблюдать «рост числа предпринимателей, которые обращаются за мерами поддержки в рамках нацпроектов»: «В условиях жесткой международной изоляции в нашей стране начали формироваться новые предпринимательские институты, которые больше ориентированы на внутренний рынок. <...>.
При этом возрастает необходимость в дополнительной финансовой и нефинансовой поддержке бизнеса».
52% руководителей компаний и предпринимателей считают, что государство, органы власти в течение последнего года стали больше поддерживать предпринимателей, – этот показатель растет, говорят в НАФИ. А среди заметных мер поддержки в рамках исследования называют официальную регистрацию самозанятых (42%) и более доступные программы льготного кредитования (37%). По словам Гоненко, нацпроекты «предоставляют множество возможностей для создания и расширения деятельности субъектов МСП, включая его масштабирование».
Эксперт считает, что скоро «средний бизнес займет более активную позицию в экономике общественного сектора отдельных регионов и страны». Представители среднего бизнеса, к слову, замечают существование нацпроекта чаще остальных, следует из данных НАФИ.
Один из главных запросов предпринимателей – на финансовую поддержку, говорит генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич: «Одно из требований при кредитовании – предоставление залога [которое дает его корпорация]. И это является серьезной проблемой, особенно для малого и микробизнеса, у которого собственного имущества или мало, или оно уже находится в залоге. Наши поручительства позволяют предпринимателям покрыть до 50% риска, его берет на себя корпорация».
По словам Исаевича, сумма поддержки с участием Корпорации МСП превышает 700 млрд руб., с использованием этого механизма кредиты получило около 60 000 МСП, которые обеспечивают более 720 000 рабочих мест. Благодаря «зонтичным» поручительствам охват гарантийной поддержки Корпорации МСП вырос в 13 раз. Кроме того, свыше 1 трлн руб. кредитов получил малый и средний бизнес в 2023 г. под гарантии и поручительства участников Национальной гарантийной системы.
Вынуждают управленцев постоянно искать новые решения и расширять компетенции вызовы, с которыми российский бизнес столкнулся в последние годы: пандемия, санкции, кадровый голод, отметил заместитель директора Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Шахин Бабаев. К слову, нацпроект «Производительность труда» не на первом месте по узнаваемости, но о нем знает 69% респондентов, говорят в НАФИ.
48% респондентов назвали наиболее известной мерой поддержки в рамках этого нацпроекта программу переобучения и повышения квалификации персонала. «Несмотря на то что в этом году количество квот на обучение в рамках программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» выросло вдвое по сравнению с прошлым годом до 750 человек, количество заявок от предприятий практически в 2 раза превысило это число», – говорит Бабаев. За шесть лет реализации программы более 2000 предприятий обучили свои управленческие команды, более 9500 руководителей смогли повысить квалификацию.
Ситуация у промышленников такая: есть заказы, нужны люди, помещения, оборудование и есть готовность пользоваться многочисленными мерами поддержки, которые предлагает государство, говорит председатель правления Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.
До сентября на базе правительства и комиссий Госсовета (ими руководят губернаторы, саму площадку курирует помощник главы государства Алексей Дюмин) работали над новыми нацпроектами. Вскоре их должны рассмотреть на заседании совета при президенте по стратегическому развитию, председателем которого является Владимир Путин.