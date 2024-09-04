Бизнес предложил решение на замену программы льготного кредитования МСП

«Допустим, ЦБ фондирует банки и госкорпорации под лизинг на льготных условиях – под 3%. Они, в свою очередь, предоставляют своим дочерним лизинговым компаниям фондирование под 4%, а уже эти компании дают бизнесу финансирование под 5%», – приводит пример Калинин, отмечая, что это примерные параметры будущего механизма. При этом если условия таких лизинговых программ будут распространяться только на российское оборудование, то это поможет не только стимулировать инвестиции, но и поддержать отечественных разработчиков, полагает он. Также «Опора России» предлагает проводить расчеты по программе с использованием цифрового рубля, так как это «обеспечит стопроцентную прослеживаемость финансов».