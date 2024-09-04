Бизнес предложил решение на замену программы льготного кредитования МСП

Бизнес предложил решение на замену программы льготного кредитования МСПИм может стать лизинг с пониженной ставкой с применением инструментов ЦБ
Бизнес подготовил предложение по созданию нового механизма поддержки малого бизнеса – программы государственного льготного фондирования лизинговых программ. Об этом рассказал «Ведомостям» президент «Опоры России» Александр Калинин в кулуарах Восточного экономического форума. С учетом роста ключевой ставки и процентных ставок по кредитам вопрос недорогого лизинга становится очень актуальным, считает он.
«Допустим, ЦБ фондирует банки и госкорпорации под лизинг на льготных условиях – под 3%. Они, в свою очередь, предоставляют своим дочерним лизинговым компаниям фондирование под 4%, а уже эти компании дают бизнесу финансирование под 5%», – приводит пример Калинин, отмечая, что это примерные параметры будущего механизма. При этом если условия таких лизинговых программ будут распространяться только на российское оборудование, то это поможет не только стимулировать инвестиции, но и поддержать отечественных разработчиков, полагает он. Также «Опора России» предлагает проводить расчеты по программе с использованием цифрового рубля, так как это «обеспечит стопроцентную прослеживаемость финансов».