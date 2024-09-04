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Бизнес предложил решение на замену программы льготного кредитования МСП

Им может стать лизинг с пониженной ставкой с применением инструментов ЦБ
Дарья Мосолкина
Яков Тимаков
Ведомости

Бизнес подготовил предложение по созданию нового механизма поддержки малого бизнеса – программы государственного льготного фондирования лизинговых программ. Об этом рассказал «Ведомостям» президент «Опоры России» Александр Калинин в кулуарах Восточного экономического форума. С учетом роста ключевой ставки и процентных ставок по кредитам вопрос недорогого лизинга становится очень актуальным, считает он.

«Допустим, ЦБ фондирует банки и госкорпорации под лизинг на льготных условиях – под 3%. Они, в свою очередь, предоставляют своим дочерним лизинговым компаниям фондирование под 4%, а уже эти компании дают бизнесу финансирование под 5%», – приводит пример Калинин, отмечая, что это примерные параметры будущего механизма. При этом если условия таких лизинговых программ будут распространяться только на российское оборудование, то это поможет не только стимулировать инвестиции, но и поддержать отечественных разработчиков, полагает он. Также «Опора России» предлагает проводить расчеты по программе с использованием цифрового рубля, так как это «обеспечит стопроцентную прослеживаемость финансов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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