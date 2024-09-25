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Как правительство планирует нарастить доходы и расходы бюджета

Большую часть поступлений казны обеспечит опережающий рост ненефтегазовых доходов
Анастасия Бойко
Дарья Мосолкина
Работа над главным финансовым документом страны шла на фоне сохраняющихся дисбалансов в глобальной экономике, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин/ Дмитрий Астахов / РИА Новости

Доходы и расходы бюджета в следующем году вырастут на 20% по сравнению с параметрами, заложенными на 2025 г. в текущем финансовом плане. Доходы казны в 2025 г. составят 40,296 трлн руб. (в действующем законе заложены на уровне 33,552 трлн руб.), сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина. Доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет до 73% (с 67% в 2024 г.). Расходы, по словам премьер-министра, повысятся до 41,469 трлн руб. в 2025 г. с 34,383 трлн руб. в действующем законе.

Документ должен быть внесен в Госдуму до 1 октября, отметил Мишустин. Работа над ним шла «на фоне сохраняющихся дисбалансов в глобальной экономике». С начала года мировая торговля товарами сократилась на 2%, что стало следствием ужесточения торговых мер и нарушения транспортно-логистических цепочек, отметил премьер-министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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