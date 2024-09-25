Как правительство планирует нарастить доходы и расходы бюджета

Доходы и расходы бюджета в следующем году вырастут на 20% по сравнению с параметрами, заложенными на 2025 г. в текущем финансовом плане. Доходы казны в 2025 г. составят 40,296 трлн руб. (в действующем законе заложены на уровне 33,552 трлн руб.), сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина. Доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет до 73% (с 67% в 2024 г.). Расходы, по словам премьер-министра, повысятся до 41,469 трлн руб. в 2025 г. с 34,383 трлн руб. в действующем законе.