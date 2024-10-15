Какие есть риски для бюджета и экономики в ближайшие три года

Аналогичные риски Счетная палата видит и в отношении ненефтегазовых доходов, следует из заключения контрольного ведомства на проект бюджета (документ опубликован в базе Госдумы). В частности, аудиторы считают завышенным показатель собираемости налога на прибыль организаций – в бюджетном пакете он запланирован на уровне 98,5% от начисленной суммы. В то же время по итогам 2023 г. собираемость составила 88,5%, а по состоянию на 1 июля текущего года – 95,4%. Такие же риски Счетная палата видит и в отношении поступлений от «внутреннего» НДС, указано в заключении. Собираемость этого налога, заложенная на уровне 98,7% ежегодно, по мнению контрольного ведомства, завышена. По оценке Счетной палаты, имеются риски недопоступления доходов в федеральный бюджет от НДС в размере 91,8 млрд руб. в 2025 г., 98 млрд руб. в 2026 г. и 105,3 млрд руб. в 2027 г.