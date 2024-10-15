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/ Экономика

Какие есть риски для бюджета и экономики в ближайшие три года

Комитет по бюджету и налогам приступил к рассмотрению главного финансового плана страны
Дарья Мосолкина
Положительные заключения на проект бюджета получены от 31 комитета, а также от Счетной палаты (на фото слева ее председатель Борис Ковальчук), отметил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (на фото справа)/ Пресс-служба Госдумы

Счетная палата считает бюджет сбалансированным, но в то же время есть несколько рисков, связанных с поступлением доходов, заявил председатель ведомства Борис Ковальчук в ходе заседания комитета по бюджету. В частности, есть вероятность недополучения заложенных в него нефтегазовых доходов в случае неблагоприятного развития внешнеэкономической ситуации. Прогноз сформирован с учетом предположения о постепенном снижении экспортных цен на нефть с $70/барр. в 2024 г. до $65,5/барр. в 2027 г., что лишь немногим выше уровня цены отсечения, предусмотренного бюджетным правилом ($60/барр. до 2027 г. – «Ведомости»), напомнил он.

Аналогичные риски Счетная палата видит и в отношении ненефтегазовых доходов, следует из заключения контрольного ведомства на проект бюджета (документ опубликован в базе Госдумы). В частности, аудиторы считают завышенным показатель собираемости налога на прибыль организаций – в бюджетном пакете он запланирован на уровне 98,5% от начисленной суммы. В то же время по итогам 2023 г. собираемость составила 88,5%, а по состоянию на 1 июля текущего года – 95,4%. Такие же риски Счетная палата видит и в отношении поступлений от «внутреннего» НДС, указано в заключении. Собираемость этого налога, заложенная на уровне 98,7% ежегодно, по мнению контрольного ведомства, завышена. По оценке Счетной палаты, имеются риски недопоступления доходов в федеральный бюджет от НДС в размере 91,8 млрд руб. в 2025 г., 98 млрд руб. в 2026 г. и 105,3 млрд руб. в 2027 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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