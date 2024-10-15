Какие есть риски для бюджета и экономики в ближайшие три года

Какие есть риски для бюджета и экономики в ближайшие три годаКомитет по бюджету и налогам приступил к рассмотрению главного финансового плана страны
Счетная палата считает бюджет сбалансированным, но в то же время есть несколько рисков, связанных с поступлением доходов, заявил председатель ведомства Борис Ковальчук в ходе заседания комитета по бюджету. В частности, есть вероятность недополучения заложенных в него нефтегазовых доходов в случае неблагоприятного развития внешнеэкономической ситуации. Прогноз сформирован с учетом предположения о постепенном снижении экспортных цен на нефть с $70/барр. в 2024 г. до $65,5/барр. в 2027 г., что лишь немногим выше уровня цены отсечения, предусмотренного бюджетным правилом ($60/барр. до 2027 г. – «Ведомости»), напомнил он.
Аналогичные риски Счетная палата видит и в отношении ненефтегазовых доходов, следует из заключения контрольного ведомства на проект бюджета (документ опубликован в базе Госдумы). В частности, аудиторы считают завышенным показатель собираемости налога на прибыль организаций – в бюджетном пакете он запланирован на уровне 98,5% от начисленной суммы. В то же время по итогам 2023 г. собираемость составила 88,5%, а по состоянию на 1 июля текущего года – 95,4%. Такие же риски Счетная палата видит и в отношении поступлений от «внутреннего» НДС, указано в заключении. Собираемость этого налога, заложенная на уровне 98,7% ежегодно, по мнению контрольного ведомства, завышена. По оценке Счетной палаты, имеются риски недопоступления доходов в федеральный бюджет от НДС в размере 91,8 млрд руб. в 2025 г., 98 млрд руб. в 2026 г. и 105,3 млрд руб. в 2027 г.