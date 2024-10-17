Минтруд предложил ввести добровольные соцвзносы для самозанятых с 2026 года

Минтруд подготовил новую версию законопроекта о проведении эксперимента по добровольному социальному страхованию для самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Документ (есть у «Ведомостей») был представлен на общественном совете при Минтруде в сентябре, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением. Внесение законопроекта в правительство запланировано на октябрь 2024 г., следует из материалов к нему. Начать эксперимент хотят с 1 января 2026 г., а его окончание совпадает с завершением режима «налог на профессиональный доход», запланированным на 31 декабря 2028 г. Тариф страховых взносов предлагается установить на уровне 3,84% от страховой суммы, которая составит 35 000 или 50 000 руб. по выбору, следует из документа. Таким образом, ежемесячный платеж составит 1344 или 1920 руб. При этом предлагается применять понижающие и повышающие коэффициенты (так называемый бонус-малус).