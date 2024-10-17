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/ Экономика

Минтруд предложил ввести добровольные соцвзносы для самозанятых с 2026 года

Ежемесячный платеж может составить 1344 или 1920 рублей
Анастасия Бойко
Минтруд разрабатывает модель добровольного социального страхования с 2022 г. Планируемый тариф страхового взноса с тех пор не изменился, а вот сумма выросла/ Евгений Разумный / Ведомости

Минтруд подготовил новую версию законопроекта о проведении эксперимента по добровольному социальному страхованию для самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Документ (есть у «Ведомостей») был представлен на общественном совете при Минтруде в сентябре, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением. Внесение законопроекта в правительство запланировано на октябрь 2024 г., следует из материалов к нему. Начать эксперимент хотят с 1 января 2026 г., а его окончание совпадает с завершением режима «налог на профессиональный доход», запланированным на 31 декабря 2028 г. Тариф страховых взносов предлагается установить на уровне 3,84% от страховой суммы, которая составит 35 000 или 50 000 руб. по выбору, следует из документа. Таким образом, ежемесячный платеж составит 1344 или 1920 руб. При этом предлагается применять понижающие и повышающие коэффициенты (так называемый бонус-малус).

Чтобы вступить в добровольное страхование, самозанятый должен будет подать заявление в территориальные органы страховщика по месту жительства. Со следующего месяца физлицо берет на себя обязательство уплачивать взносы в соответствии с выбранной страховой суммой. Если застрахованное лицо пропускает взнос за один месяц или уплачивает его неполностью, действие договора со следующего месяца прекращается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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