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Крупные компании рассказали о «глубоком кризисе» импортозамещения

Основные каналы поставок сейчас – это Китай, Индия и Восточная Азия
Яков Тимаков
Дарья Мосолкина
Вопросы импортозамещения часто упираются в рентабельность/ Максим Стулов / Ведомости

Российские компании столкнулись с «глубоким кризисом» замещения поставщиков и поиска аналогов от отечественных производителей. Об этом заявили 68% респондентов в ходе исследования «Технологий доверия» («Тедо», бывшая PwC), с результатами которого ознакомились «Ведомости». В онлайн-опросе и глубинных интервью, которые проходили в III квартале, приняли участие почти 60 компаний – лидеров рынка из 15 отраслей, среди которых наиболее широко представлены металлургическая, нефтегазовая и строительная отрасли. Респонденты – директора по закупкам.

Глубокий кризис импортозамещения выражается в усложнении и удорожании логистики, проблемах с трансграничными платежами и отказах многолетних партнеров-поставщиков работать с российскими компаниями, объясняет исполнительный директор практики по повышению эффективности закупок и цепи поставок «Тедо» Денис Бельский. По его словам, множество компаний до сих пор полагаются на временные меры, такие как покупка недоступных в России запчастей и компонентов в странах, которые ведут посредническую торговлю. «Решение все-таки находится в локализации и работе с аналогами. Когда все компании во всех отраслях проделают эволюционные шаги в этом направлении, глубокий кризис в закупках закончится», – отмечает Бельский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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