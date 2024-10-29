Крупные компании рассказали о «глубоком кризисе» импортозамещения

Крупные компании рассказали о «глубоком кризисе» импортозамещенияОсновные каналы поставок сейчас – это Китай, Индия и Восточная Азия
Российские компании столкнулись с «глубоким кризисом» замещения поставщиков и поиска аналогов от отечественных производителей. Об этом заявили 68% респондентов в ходе исследования «Технологий доверия» («Тедо», бывшая PwC), с результатами которого ознакомились «Ведомости». В онлайн-опросе и глубинных интервью, которые проходили в III квартале, приняли участие почти 60 компаний – лидеров рынка из 15 отраслей, среди которых наиболее широко представлены металлургическая, нефтегазовая и строительная отрасли. Респонденты – директора по закупкам.
Глубокий кризис импортозамещения выражается в усложнении и удорожании логистики, проблемах с трансграничными платежами и отказах многолетних партнеров-поставщиков работать с российскими компаниями, объясняет исполнительный директор практики по повышению эффективности закупок и цепи поставок «Тедо» Денис Бельский. По его словам, множество компаний до сих пор полагаются на временные меры, такие как покупка недоступных в России запчастей и компонентов в странах, которые ведут посредническую торговлю. «Решение все-таки находится в локализации и работе с аналогами. Когда все компании во всех отраслях проделают эволюционные шаги в этом направлении, глубокий кризис в закупках закончится», – отмечает Бельский.