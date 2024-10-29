Крупные компании рассказали о «глубоком кризисе» импортозамещения

Глубокий кризис импортозамещения выражается в усложнении и удорожании логистики, проблемах с трансграничными платежами и отказах многолетних партнеров-поставщиков работать с российскими компаниями, объясняет исполнительный директор практики по повышению эффективности закупок и цепи поставок «Тедо» Денис Бельский. По его словам, множество компаний до сих пор полагаются на временные меры, такие как покупка недоступных в России запчастей и компонентов в странах, которые ведут посредническую торговлю. «Решение все-таки находится в локализации и работе с аналогами. Когда все компании во всех отраслях проделают эволюционные шаги в этом направлении, глубокий кризис в закупках закончится», – отмечает Бельский.