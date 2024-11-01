Инвестиции из ЕС в КНР во II квартале побили рекорд

При этом в первом полугодии 2024 г. инвестиции немецких компаний составили 57% от прямых инвестиций из ЕС. Все пять крупнейших инвесторов с 2022 по 2024 г. были немецкими компаниями. По большей части это вложения автоконцернов в совместные с китайским бизнесом предприятия в КНР. В 2022 г. лидером был автоконцерн BMW, в 2023 г. – химконцерн BASF, в 2024 г. – автоконцерн Volkswagen. Согласно данным Rhodium, автоконцерны и другие связанные с автопромом компании увеличивают объемы инвестиций и они составили половину от инвестиций ЕС в китайскую экономику в 2022–2024 гг. Еще 14% пришлось на компании химической промышленности. «Эти инвестиции углубляют зависимость немецких компаний от китайского рынка, в то время как снижение рисков, связанных с Китаем, является официально утвержденной немецкой госстратегией», – говорится в докладе. Rhodium имеет в виду официальную стратегию МИД ФРГ от июля 2023 г. по сокращению зависимости от Пекина, который именуется как «партнер, конкурент и системный соперник».