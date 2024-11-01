Инвестиции из ЕС в КНР во II квартале побили рекорд

Инвестиции из ЕС в КНР во II квартале побили рекордЭто произошло за счет Германии, не настроенной на торговую войну
Прямые инвестиции стран Евросоюза в китайскую экономику по итогам II квартала достигли квартального рекорда в 3,6 млрд евро – максимума за десятилетие. Эти данные содержатся в опубликованном 31 октября докладе американской исследовательской компании Rhodium. В 2022 г. этот показатель составлял в среднем 1,8 млрд евро за квартал, а в 2019–2021 гг. – 1,25 млрд евро за квартал.
При этом в первом полугодии 2024 г. инвестиции немецких компаний составили 57% от прямых инвестиций из ЕС. Все пять крупнейших инвесторов с 2022 по 2024 г. были немецкими компаниями. По большей части это вложения автоконцернов в совместные с китайским бизнесом предприятия в КНР. В 2022 г. лидером был автоконцерн BMW, в 2023 г. – химконцерн BASF, в 2024 г. – автоконцерн Volkswagen. Согласно данным Rhodium, автоконцерны и другие связанные с автопромом компании увеличивают объемы инвестиций и они составили половину от инвестиций ЕС в китайскую экономику в 2022–2024 гг. Еще 14% пришлось на компании химической промышленности. «Эти инвестиции углубляют зависимость немецких компаний от китайского рынка, в то время как снижение рисков, связанных с Китаем, является официально утвержденной немецкой госстратегией», – говорится в докладе. Rhodium имеет в виду официальную стратегию МИД ФРГ от июля 2023 г. по сокращению зависимости от Пекина, который именуется как «партнер, конкурент и системный соперник».
Приток средств из ЕС в КНР происходит, подчеркивает Rhodium, «на фоне геополитических и экономических препятствий, которые ведут США и Японию к выводу своих инвестиций». В докладе отмечается, что высокие инвестиции ЕС могут вызвать напряженность между Брюсселем и Вашингтоном, так как «немецкие компании сталкиваются с меньшим политическим давлением в деле диверсификации, чем компании США и Японии».
57%
составили инвестиции немецких компаний от всех прямых инвестиций из ЕС в первом полугодии 2024 г., по данным исследовательской компании Rhodium
Но Китай, не заинтересованный в торговой войне, не желает множить факторы неопределенности при проблемах своей экономики и доводит до европейцев важность поддержания отношений без оглядки на США, напоминает завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. По его мнению, европейский и китайский бизнесы изначально не хотели этого конфликта, опасаясь последствий.
При этом утвержденное в конце октября решение ЕС о повышенных компенсационных пошлинах в 35,4% на электромобили из КНР оформилось в июле, по окончании рекордного по европейским инвестициям квартала. Китай ответил пошлинами на бренди в октябре, антидемпинговыми расследованиями против европейских мяса и молока. Согласно Reuters, власти КНР негласно запретили своим автопроизводителям инвестировать в страны ЕС, голосовавшие за пошлины. Фактически торговая война начинается Брюсселем, а не Китаем, замечает Луконин: ответы Пекина менее болезненные и как бы приглашают к диалогу, а не к эскалации.
По данным Bloomberg, в начале октября за пошлины высказывались 10 из 27 стран ЕС: Болгария, Дания, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Франция, Эстония. Воздержались 11. Против оказались пять, включая Германию.
Отношения ФРГ и КНР отличаются от отношений Брюсселя с Пекином, подчеркивает замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. Это видно по интенсивности контактов: в апреле в Китае был Шольц, в марте – премьер Баварии Маркус Зедер, в июне – министр экономики Роберт Хабек и министр транспорта Фолькер Виссинг. Белов заметил, что визиты Хабека и Виссинга совпали с переговорами в ЕС и КНР по урегулированию ситуации с электромобилями. «Эти усилия частично учтены в уменьшенных предельных потолках пошлин», – считает эксперт. Рост инвестиций германского автопрома в Китае – не случайность, а результат долговременной стратегии, подчеркивает он. «Решения о прямых инвестициях тут принимаются за три года. Немцы, их компании от своей стратегии не отказываются. Лошадей на переправе не меняют», – говорит Белов.
При этом эксперт не считает нынешнее положение дел торговой войной: пока речь идет о прицельных ударах друг по другу, а не о противостоянии, как у США с Китаем при Дональде Трампе в 2018–2019 гг.
Увеличение инвестиций немецкого автопрома можно объяснить тем, что Китай – более перспективный рынок, чем рынок ЕС, напоминает Луконин. «Фактически немцы считают, что развивать активы в Китае сейчас все еще перспективно и прибыльнее в сравнении с Европой», – объясняет эксперт.