В Баку согласовали механизм глобального рынка углеродных выбросов

В Баку согласовали механизм глобального рынка углеродных выбросовПо мнению России, этому мешала позиция ЕС
По итогам первого дня работы 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку страны-участники согласовали правила создания и торговли углеродными кредитами. Это позволит участникам конвенции запустить многомиллиардные рынки «углеродных кредитов», подконтрольные ООН, пишет Financial Times. Позже Reuters со ссылкой на одного из участников переговоров сообщило, что запуск глобального рынка сертификатов может произойти уже в следующем году. Его открытие позволит крупным загрязнителям планеты компенсировать свои выбросы вредных веществ в атмосферу путем покупки углеродных кредитов у стран, которые сократили выбросы парниковых газов сверх обещанной нормы. А затем страны-покупатели могли бы направить углеродные кредиты на достижение климатических целей, обещанных в их национальных планах.
По оценкам Международной ассоциации торговли выбросами – рабочей группы, поддерживающей углеродные рынки, – общий объем торговли на поддерживаемом ООН рынке может принести $250 млрд в год к 2030 г. и сократить производство на 5 млрд метрических тонн углерода в год. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая перед журналистами, заявил, что новые правила ООН для рынка углеродных кредитов удалось принять после 20-часовых переговоров. «Эта договоренность касается статьи 6.4 Парижского соглашения, которая, как мы все знаем, обсуждалась много лет», – цитирует министра азербайджанское агентство Oxu.az. Правда, Байрамов не привел никаких деталей нового механизма.
Парижское соглашение было заключено в 2015 г. взамен Киотского протокола (1997 г.), оно регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C. Статья 6.4 предусматривает торговлю квотами на выбросы углерода через единый рынок, контролируемый ООН. Но с тех пор участники соглашения так и не смогли договориться по расчету стоимости углеродных единиц этого рынка.
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, основные препятствия для заключения коллективного соглашения по углеродным единицам создавали власти Евросоюза (ЕС), поскольку оно может сильно ударить по их цене на территории Европы, куда «хлынут дешевые углеродные единицы из Бразилии, России и стран Африки». «Наши коллеги-европейцы хотят 75–100 евро за углеродную единицу, а ее реальная цена, если говорить с точки зрения именно CO₂-эквивалента ее поглощающей способности, составляет ориентировочно $7–15. И как только мы c партнерами в двустороннем порядке договоримся о возможности взаимозачетов, откроется воронка предложения, цена, естественно, снизится», – рассказал министр в интервью партнеру консалтинговой компании Kept 12 ноября.
Не спешат приветствовать новые правила и климатические организации. Bloomberg со ссылкой на заявления Carbon Market Watch пишет, что не ясно, как зеленые проекты будут справляться с так называемыми рисками обратного действия, когда накопленный углерод утекает обратно в атмосферу, например через пожар. По мнению эксперта организации Айзы Малдер, закулисные сделки в Баку – плохой прецедент для прозрачности и надлежащего управления.
России выгодно открытие глобального рынка углеродных выбросов, в стране реализуется большое количество климатических проектов, а рынок позволяет им монетизироваться, рассказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. «Принципиально важно, чтобы мы участвовали в процессе формирования рынка – и не в одиночку, а с нашими дружественными партнерами», – добавил он. При этом, отмечает Широв, формирование глобального рынка – игра вдолгую. Россия, продолжает эксперт, начнет торговать углеродными единицами в том числе с недружественными странами, учитывая, что они занимают более половины мирового ВВП.
Участники конференции долго не могли договориться о правилах торговли углеродными кредитами, так как каждая из крупных стран заинтересована в развитии своих национальных рынков, а правила на рынках США, ЕС, России и других стран сильно отличаются, объяснил Широв: «Крупным игрокам потребуется отказаться от части своего суверенитета в процессе создания глобального рынка. Поэтому естественно, что переговоры идут крайне сложно».
Еще страны не могут согласовать правила торговли углеродными кредитами из-за норм регулирования выбросов и их оценки в разных юрисдикциях, продолжает заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. «Кто будет оплачивать выбросы? Страны – потребители товаров и услуг, так называемые развитые экономики? Или владельцы ресурсов и нынешние производители большей части товаров – страны мирового большинства или Глобального Юга?» – интересуется эксперт.
По мнению Широва, рынок углеродов – инструмент стимулирования более экологических производств. «Если вы снижаете выбросы на своем предприятии, то у вас появляются эти самые единицы, которые вы можете продать на открытом рынке», – объяснил эксперт.
В условиях, когда между странами – подписантами Парижского соглашения периодически вспыхивают торговые или гибридные войны с взаимными санкциями, довольно проблематично говорить о перспективах свободного оборота углеродных единиц и нормальной работы единого рынка, считает Гривач. По его словам, России важно, чтобы работа рынка была направлена на решение экологических проблем, а не на их усугубление, как это сегодня происходит.