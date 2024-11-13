В Баку согласовали механизм глобального рынка углеродных выбросов

По итогам первого дня работы 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку страны-участники согласовали правила создания и торговли углеродными кредитами. Это позволит участникам конвенции запустить многомиллиардные рынки «углеродных кредитов», подконтрольные ООН, пишет Financial Times. Позже Reuters со ссылкой на одного из участников переговоров сообщило, что запуск глобального рынка сертификатов может произойти уже в следующем году. Его открытие позволит крупным загрязнителям планеты компенсировать свои выбросы вредных веществ в атмосферу путем покупки углеродных кредитов у стран, которые сократили выбросы парниковых газов сверх обещанной нормы. А затем страны-покупатели могли бы направить углеродные кредиты на достижение климатических целей, обещанных в их национальных планах.