Бизнес просит дать правительству полномочия влиять на денежно-кредитную политику

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает внести изменения в закон 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», следует из анализа Основных направлений единой денежно-кредитной политики (ДКП) на 2025–2027 гг. (рабочая версия есть у «Ведомостей»). В частности, по мнению крупного бизнеса, ЦБ должен согласовывать этот стратегический документ с правительством, т. е. чтобы кабмин готовил официальный отзыв на него. Тогда правительство сможет проверять, соответствуют ли ключевые параметры основных направлений ДКП целям социально-экономического развития, укрепления государственного суверенитета, увеличения численности населения и повышения уровня жизни граждан, и в случае необходимости инициировать внесение изменений в документ. По мнению РСПП, это предоставит правительству конкретный инструмент «обеспечения проведения единой денежно-кредитной политики».