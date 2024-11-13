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Бизнес просит дать правительству полномочия влиять на денежно-кредитную политику

Эксперты считают предложение спорным и рискованным
Анастасия Бойко
По закону о Центральном банке регулятор разрабатывает стратегический документ о денежно-кредитной политике совместно с правительством/ Андрей Гордеев / Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает внести изменения в закон 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», следует из анализа Основных направлений единой денежно-кредитной политики (ДКП) на 2025–2027 гг. (рабочая версия есть у «Ведомостей»). В частности, по мнению крупного бизнеса, ЦБ должен согласовывать этот стратегический документ с правительством, т. е. чтобы кабмин готовил официальный отзыв на него. Тогда правительство сможет проверять, соответствуют ли ключевые параметры основных направлений ДКП целям социально-экономического развития, укрепления государственного суверенитета, увеличения численности населения и повышения уровня жизни граждан, и в случае необходимости инициировать внесение изменений в документ. По мнению РСПП, это предоставит правительству конкретный инструмент «обеспечения проведения единой денежно-кредитной политики».

Речь идет о внесении изменений в ст. 45 закона о ЦБ, которая посвящена описанию основных направлений единой государственной ДКП. В документе должны быть отражены концептуальные принципы ДКП Банка России, прогноз ожидаемого выполнения основных параметров ДКП и причины отклонения от него, целевые ориентиры, варианты применения инструментов и методов ДКП. Также в стратегическом документе должны быть описаны краткая характеристика ситуации в экономике и сценарный прогноз ее развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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