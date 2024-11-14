Как данные по инфляции повлияют на решение по ставке

Инфляция в октябре ускорилась до 0,75% в месячном выражении по сравнению с 0,48% в сентябре, следует из данных Росстата. В годовом выражении, напротив, наблюдается замедление – 8,54% в октябре против 8,63% месяцем ранее. По оценкам Минэкономразвития, с исключением сезонного фактора инфляция в прошлом месяце составила 0,68% (в сентябре – 0,66%).