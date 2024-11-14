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/ Экономика

Как данные по инфляции повлияют на решение по ставке

В месячном выражении рост цен снова ускорился
Яков Тимаков
Алексей Орлов / Ведомости

Инфляция в октябре ускорилась до 0,75% в месячном выражении по сравнению с 0,48% в сентябре, следует из данных Росстата. В годовом выражении, напротив, наблюдается замедление – 8,54% в октябре против 8,63% месяцем ранее. По оценкам Минэкономразвития, с исключением сезонного фактора инфляция в прошлом месяце составила 0,68% (в сентябре – 0,66%).

Росстат также опубликовал данные об инфляции с 6 по 11 ноября: к предыдущей неделе она поднялась на 0,3%, а ее уровень с начала месяца составил 0,42%. С 29 октября по 5 ноября показатель составлял 0,19 и 0,12% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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