Эксперты прогнозируют окончание гонки зарплат

Эксперты прогнозируют окончание гонки зарплатТемпы роста заработка россиян замедлятся вдвое
Дефицит рабочей силы сохранится в 2025 г., что поддержит увеличение зарплат, однако оно замедлится после значимого скачка окладов в прошлом году, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Большинство из них считают, что рост в реальном выражении (с коррекцией на инфляцию) замедлится до 2–4%, в то время как в 2024 г. он мог составить 8%. За январь – октябрь 2024 г. Росстат оценил рост номинальных зарплат в 17,9%, реальных – в 8,9%. Минэкономразвития ожидает увеличения показателя в 2024 г. на 7,1%, в 2025 г. – на 6,1%, в 2026 г. – на 4,6%.
Экономика в 2025 г. будет постепенно охлаждаться на фоне рекордно высокой ключевой ставки в 21%, а вместе с ней и рынок труда, считает главный экономист АО «Эйлер аналитические технологии» Елена Ахмедова. По ее прогнозам, в среднем в 2025 г. рост зарплат в реальном выражении замедлится примерно до 4% год к году после 8% в 2024 г. Темпы роста снизятся до 2–3%, так как работодатели будут неохотно повышать заработные платы из-за индексаций прошлого года, согласна доцент РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко.