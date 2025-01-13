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/ Экономика

Эксперты прогнозируют окончание гонки зарплат

Темпы роста заработка россиян замедлятся вдвое
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Дефицит рабочей силы сохранится в 2025 г., что поддержит увеличение зарплат, однако оно замедлится после значимого скачка окладов в прошлом году, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Большинство из них считают, что рост в реальном выражении (с коррекцией на инфляцию) замедлится до 2–4%, в то время как в 2024 г. он мог составить 8%. За январь – октябрь 2024 г. Росстат оценил рост номинальных зарплат в 17,9%, реальных – в 8,9%. Минэкономразвития ожидает увеличения показателя в 2024 г. на 7,1%, в 2025 г. – на 6,1%, в 2026 г. – на 4,6%.

Экономика в 2025 г. будет постепенно охлаждаться на фоне рекордно высокой ключевой ставки в 21%, а вместе с ней и рынок труда, считает главный экономист АО «Эйлер аналитические технологии» Елена Ахмедова. По ее прогнозам, в среднем в 2025 г. рост зарплат в реальном выражении замедлится примерно до 4% год к году после 8% в 2024 г. Темпы роста снизятся до 2–3%, так как работодатели будут неохотно повышать заработные платы из-за индексаций прошлого года, согласна доцент РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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