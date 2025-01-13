Эксперты прогнозируют окончание гонки зарплат

Дефицит рабочей силы сохранится в 2025 г., что поддержит увеличение зарплат, однако оно замедлится после значимого скачка окладов в прошлом году, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Большинство из них считают, что рост в реальном выражении (с коррекцией на инфляцию) замедлится до 2–4%, в то время как в 2024 г. он мог составить 8%. За январь – октябрь 2024 г. Росстат оценил рост номинальных зарплат в 17,9%, реальных – в 8,9%. Минэкономразвития ожидает увеличения показателя в 2024 г. на 7,1%, в 2025 г. – на 6,1%, в 2026 г. – на 4,6%.