В страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком

Поводом для активных мер по поддержке рождаемости является естественная убыль населения, т. е. превышение числа умерших над числом родившихся людей. В 2014 г. в России родились 1,947 млн детей, в 2015 г. – 1,944 млн, в 2016 г. – 1,893 млн, в 2017 г. – 1,689 млн, в 2018 г. – 1,604 млн, 2019 г. – 1,48 млн, в 2020 г. – 1,435 млн, в 2021 г. – 1,4 млн, в 2022 г. – 1,306 млн, в 2023 г. – 1,26 млн (абсолютный минимум с 1999 г., когда в стране появилось 1,215 млн младенцев).