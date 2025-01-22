В страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком

В страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенкомЗаконопроект Минтруда отменит ограничения по количеству засчитываемых лет
Все периоды отпуска по уходу за ребенком будут учитываться в страховом стаже, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков (его слова передает пресс-служба). Минтруд подготовил соответствующий законопроект, который вынесен на общественное обсуждение, по поручению президента Владимира Путина, подчеркнул Котяков.
«Это увеличит будущую пенсию родителей в многодетных семьях. Нововведения затронут и тех, кто уже вышел на пенсию. После вступления закона в силу многодетные родители смогут обратиться в Социальный фонд за пересчетом страховой пенсии», – сообщил министр труда.
Сейчас в страховой стаж, кроме периодов работы, включают «нестраховые периоды», в том числе время ухода за ребенком до полутора лет. Однако существуют ограничения, в стаж может быть засчитан уход не более чем на протяжении 6 лет суммарно, что позволяет учитывать уход лишь за 4 детьми. Новый законопроект позволит засчитывать период ухода за любым количеством новорожденных.
Для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», будут назначены ежемесячные выплаты на уровне Героев Труда. Сейчас такие выплаты составляют 31 900 руб., они ежегодно индексируются 1 апреля пропорционально росту социальной пенсии. Звание «Мать-героиня» вновь появилось в 2022 г. по поручению президента. С вручением ордена матери получают единовременную выплату в 1 млн руб.
Власти приняли ряд иных решений для поддержки многодетных семей в 2024 г., который был объявлен президентом Годом семьи. С 1 января 2025 г. начал действовать национальный проект «Семья». Он объединяет пять федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры». На его реализацию предусмотрено в 2025 г. 2,8 трлн руб., в 2026 г. – 2,9 трлн руб., в 2027 г. – 2,8 трлн руб.
Программа материнского капитала, которая должна была завершиться в 2026 г., продолжит действовать до 2030 г., также будет введена выплата остатков материнского капитала, не превышающих 10 000 руб.
До 2030 г. продлили и действие программы «Семейная ипотека», с 2018 г. ею воспользовалось почти 1,3 млн семей, в 2024 г. – 343 400 семей. До 2030 г. продлена выплата в 450 000 руб. на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей.
С 2026 г. появится выплата для родителей двоих и более детей с доходом семьи ниже 1,5 прожиточного минимума. НДФЛ за прошедший год для таких семей будет по ставке 6%. Потенциальными получателями станут 4,2 млн семей, воспитывающие 10,9 млн детей. Вырос стандартный налоговый вычет на второго и последующих детей, а также ежегодные социальные налоговые вычеты на обучение и лечение ребенка, размер пособия по беременности и родам, максимальный размер пособия по уходу за ребенком. Будет действовать приоритетный порядок заключения социального контракта с многодетными семьями.
Дополнительные социальные выплаты многодетным семьям без учета критериев нуждаемости ввели 39 субъектов.
Поводом для активных мер по поддержке рождаемости является естественная убыль населения, т. е. превышение числа умерших над числом родившихся людей. В 2014 г. в России родились 1,947 млн детей, в 2015 г. – 1,944 млн, в 2016 г. – 1,893 млн, в 2017 г. – 1,689 млн, в 2018 г. – 1,604 млн, 2019 г. – 1,48 млн, в 2020 г. – 1,435 млн, в 2021 г. – 1,4 млн, в 2022 г. – 1,306 млн, в 2023 г. – 1,26 млн (абсолютный минимум с 1999 г., когда в стране появилось 1,215 млн младенцев).
«Для успешного развития России, для роста ее экономики и благополучия – нас, россиян, должно быть много. И речь, прежде всего, идет об увеличении числа многодетных семей», – подчеркнул президент Владимир Путин 20 декабря на итоговом заседании Госсовета, которое было посвящено вопросам поддержки семей.