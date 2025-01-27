Клуб «Валдай» дал рецепт для решения проблем торговли с Индией

Клуб «Валдай» дал рецепт для решения проблем торговли с ИндиейНужен переход от «транзакционного» к «долгосрочному» подходу
Для сохранения темпов роста торговли России и Индии и коррекции ее дисбаланса нужен «переход от транзакционного к долгосрочному подходу». Это следует из доклада дискуссионного клуба «Валдай» к конференции с индийским фондом Вивекананды, с которым ознакомились «Ведомости».
С 2022 г. товарооборот стран активно рос. Несмотря на санкции, в 2024 г. он мог достичь $66 млрд (по информации МИД Индии от 11 ноября), преодолев «устаревшую» цель на 2025 г. ($30 млрд). За два года, говорится в докладе, удалось укрепить механизмы расчетов в нацвалютах, расширить логистические и страховые решения, обезопасить финансовые и товарные потоки от недружественного вмешательства. Но $60,9 млрд из этого объема – экспорт из России, лишь $5 млрд – из Индии. Для коррекции дисбаланса и достижения $100 млрд товарооборота к 2030 г., намеченного целью во время визита премьера Индии Нарендры Моди в июле 2024 г. в Москву, доклад «Валдая» предлагает ряд мер.
Во-первых, это «скорейшее начало полноформатных переговоров» по условиям заключения соглашения о свободной торговле (ЗСТ) ЕАЭС и Индии. В октябре о консультациях говорил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, в январе переговоры в 2025 г. допустило Минэкономразвития. Автор доклада, руководитель направления по исследованиям Индии Школы управления «Сколково» Лидия Кулик пояснила «Ведомостям», что процесс будет долгим: Россия не может одна иметь ЗСТ с Индией без ЕАЭС. И это требует переговоров всех участников с оценкой товарных позиций и тарифных политик.
Другое важное предложение – скорейшее заключение нового договора о взаимной защите инвестиций или его аналога. Документ от 1994 г. прекратил действие в 2017 г. В сентябре 2014 г. Hindustan Times писала об обсуждении нового. Кулик поясняет, что Индия ранее разорвала такие соглашения с десятками стран, чтобы перезаключать «модульные» по одному шаблону. Камень преткновения – необходимость особых условий для инвестиций между Москвой и Дели.
В отсутствие соглашений их может заменить наращивание связей регионов стран, использование потенциала особых экономических зон для оптимизации условий работы компаний. Кулик уточнила «Ведомостям», что у Индии большой опыт работы 280 экономических зон, важно наладить их связь с российскими на Дальнем Востоке. В документе отдельно предлагается «дальнейшая проработка» программы сотрудничества в торговле и инвестициях на Дальнем Востоке и в Арктике до 2029 г. в части дорожных карт по конкретным проектам. Кроме того, в докладе отмечается важность диверсификации бизнес-контактов с опорой на малый и средний бизнес. Сейчас фундамент – крупные госкомпании. Глеб Макаревич из Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН заметил, что «все может заработать», когда для этого есть «база в виде наработанных контактов, знания рынков».
В условиях санкций доклад советует ускорить развитие финансовой инфраструктуры, решение проблем с платежными механизмами физлиц. Как сказала «Ведомостям» глава отдела макроэкономического анализа ФГ«Финам» Ольга Беленькая, это «одно из ключевых условий экономических отношений в условиях санкций». По словам Кулик, для юрлиц проблема в целом решена – зависших рупий уже нет, два российских банка работают, «третий на очереди»: «Вопрос – стоимость платежей, банковские комиссии. Дисбаланс торговли делает их дороже, нужна конкуренция банков».
Для развития двусторонней торговли в докладе «Валдая» особое место отводится логистике и стимулированию вложений индийских инвесторов в международный транспортный коридор «Север – Юг», Восточный морской коридор Ченнаи – Владивосток (запуск линии Индия объявила в ноябре 2024 г.) и Севморпуть. Кулик замечает, что Восточный коридор ограничен мощностью Восточного полигона в Сибири, у коридора «Север – Юг» пока «нет ритмичной работы» из-за мультимодальности и отсутствия инфраструктуры, а идею субсидирования перевозок там единым оператором отвергают антимонопольные органы. Как отмечает Макаревич, по развитию коридоров есть две точки зрения: они станут функциональны, «когда будет что везти» или же когда сами технологически будут полностью готовы.
Одной из требующих решения на уровне ведомств острых проблем в докладе указана «неадекватная» ситуация во взаимной сертификации товаров. По словам Кулик, здесь, в отличие от налоговых ведомств и таможни, прямой контакт пока не налажен, по отдельным товарам работа идет «годами», что тормозит развитие торговли.
Мерой укрепления торговли названо и создание комфортных условий для диаспор обеих стран и совершенствование механизмов трудовой миграции. Как пояснила Кулик, у Индии большой опыт экспорта рабочей силы, но для его использования остается меньше 30 лет из-за старения населения. Макаревич дополняет, что, хотя у Индии население 1,4 млрд человек против 146 млн человек у России, разность культур и привычек вряд ли приведет к оседанию большого числа индийских работников: «Надо делать акцент не на низкоквалифицированной, а образовательной миграции, формировании сетей контактов».