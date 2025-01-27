Клуб «Валдай» дал рецепт для решения проблем торговли с Индией

С 2022 г. товарооборот стран активно рос. Несмотря на санкции, в 2024 г. он мог достичь $66 млрд (по информации МИД Индии от 11 ноября), преодолев «устаревшую» цель на 2025 г. ($30 млрд). За два года, говорится в докладе, удалось укрепить механизмы расчетов в нацвалютах, расширить логистические и страховые решения, обезопасить финансовые и товарные потоки от недружественного вмешательства. Но $60,9 млрд из этого объема – экспорт из России, лишь $5 млрд – из Индии. Для коррекции дисбаланса и достижения $100 млрд товарооборота к 2030 г., намеченного целью во время визита премьера Индии Нарендры Моди в июле 2024 г. в Москву, доклад «Валдая» предлагает ряд мер.