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Экономисты ЦМАКПа предупредили о рисках банкротств в промышленном секторе

Долговая нагрузка предприятий выросла в прошлом году из-за высокой ключевой ставки
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
В наиболее сложном положении оказываются компании инвестиционного технологического ядра экономики, считают эксперты
В наиболее сложном положении оказываются компании инвестиционного технологического ядра экономики, считают эксперты / Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российская экономика стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств, предупредили эксперты ЦМАКПа в свежей аналитической записке. Более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности нагрузка процентных платежей на прибыль в конце 2024 г. находилась на рискованном уровне – превышала 2/3 от доналоговой прибыли (EBIT), оценили экономисты. Год назад эта доля была вдвое меньше, отмечают в ЦМАКПе. В наиболее сложном положении оказываются компании инвестиционного технологического ядра экономики, говорится в записке. По оценке экспертов, в антилидерах – транспортное машиностроение.

В конце прошлого года эксперты ЦМАКПа сообщали, что повышение в 2024 г. ставок по кредиту в 1,6 раза в среднем за год привело к расширению доли компаний, входящих в зону высокого риска банкротства, с 5,8% совокупной выручки реального сектора до 12,5% (на 6,7 п. п.). Об этом говорилось в исследовании «О влиянии изменения ключевой ставки на промышленную инфляцию и вероятность корпоративных банкротств: некоторые новые свидетельства и оценки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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