Экономисты ЦМАКПа предупредили о рисках банкротств в промышленном секторе

Российская экономика стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств, предупредили эксперты ЦМАКПа в свежей аналитической записке. Более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности нагрузка процентных платежей на прибыль в конце 2024 г. находилась на рискованном уровне – превышала 2/3 от доналоговой прибыли (EBIT), оценили экономисты. Год назад эта доля была вдвое меньше, отмечают в ЦМАКПе. В наиболее сложном положении оказываются компании инвестиционного технологического ядра экономики, говорится в записке. По оценке экспертов, в антилидерах – транспортное машиностроение.