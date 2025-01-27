Экономисты ЦМАКПа предупредили о рисках банкротств в промышленном секторе

Экономисты ЦМАКПа предупредили о рисках банкротств в промышленном сектореДолговая нагрузка предприятий выросла в прошлом году из-за высокой ключевой ставки
Российская экономика стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств, предупредили эксперты ЦМАКПа в свежей аналитической записке. Более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности нагрузка процентных платежей на прибыль в конце 2024 г. находилась на рискованном уровне – превышала 2/3 от доналоговой прибыли (EBIT), оценили экономисты. Год назад эта доля была вдвое меньше, отмечают в ЦМАКПе. В наиболее сложном положении оказываются компании инвестиционного технологического ядра экономики, говорится в записке. По оценке экспертов, в антилидерах – транспортное машиностроение.
В конце прошлого года эксперты ЦМАКПа сообщали, что повышение в 2024 г. ставок по кредиту в 1,6 раза в среднем за год привело к расширению доли компаний, входящих в зону высокого риска банкротства, с 5,8% совокупной выручки реального сектора до 12,5% (на 6,7 п. п.). Об этом говорилось в исследовании «О влиянии изменения ключевой ставки на промышленную инфляцию и вероятность корпоративных банкротств: некоторые новые свидетельства и оценки».