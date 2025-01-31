«Яндекс такси» начнет в обязательном порядке отчислять налоги за самозанятых

«Яндекс такси» начнет в обязательном порядке отчислять налоги за самозанятыхВ дальнейшем это может коснуться всех цифровых платформ
Сервис «Яндекс такси» станет первой в России цифровой платформой, принявшей на себя обязательную функцию агента по налогу на профдоход (НПД, платят граждане со статусом самозанятых), рассказал «Ведомостям» представитель компании. С 1 февраля автоматическое отчисление НПД станет обязательным условием для водителей, сотрудничающих с платформой, сообщил собеседник. Об этом компания уже уведомила самозанятых, которые используют «Яндекс такси» для поиска заказов.
Механизм работы сервиса будет устроен следующим образом: после каждой поездки «Яндекс такси» рассчитывает и удерживает налоги со всех доходов, полученных самозанятым через сервис, затем компания ежемесячно уплачивает их за него, пояснил представитель агрегатора. Инициатива внедрена после обсуждения с ФНС и позволит «полностью автоматизировать и упростить выплату НПД для самозанятых партнеров», подчеркнули в компании.