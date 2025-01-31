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«Яндекс такси» начнет в обязательном порядке отчислять налоги за самозанятых

В дальнейшем это может коснуться всех цифровых платформ
Дарья Мосолкина
После каждой поездки «Яндекс Такси» будет расчитывать и автоматически удерживать налоги со всех доходов, полученных самозанятыми через сервис
После каждой поездки «Яндекс Такси» будет расчитывать и автоматически удерживать налоги со всех доходов, полученных самозанятыми через сервис / Максим Блинов / РИА Новости

Сервис «Яндекс такси» станет первой в России цифровой платформой, принявшей на себя обязательную функцию агента по налогу на профдоход (НПД, платят граждане со статусом самозанятых), рассказал «Ведомостям» представитель компании. С 1 февраля автоматическое отчисление НПД станет обязательным условием для водителей, сотрудничающих с платформой, сообщил собеседник. Об этом компания уже уведомила самозанятых, которые используют «Яндекс такси» для поиска заказов.

Механизм работы сервиса будет устроен следующим образом: после каждой поездки «Яндекс такси» рассчитывает и удерживает налоги со всех доходов, полученных самозанятым через сервис, затем компания ежемесячно уплачивает их за него, пояснил представитель агрегатора. Инициатива внедрена после обсуждения с ФНС и позволит «полностью автоматизировать и упростить выплату НПД для самозанятых партнеров», подчеркнули в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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