«Яндекс такси» начнет в обязательном порядке отчислять налоги за самозанятых

Механизм работы сервиса будет устроен следующим образом: после каждой поездки «Яндекс такси» рассчитывает и удерживает налоги со всех доходов, полученных самозанятым через сервис, затем компания ежемесячно уплачивает их за него, пояснил представитель агрегатора. Инициатива внедрена после обсуждения с ФНС и позволит «полностью автоматизировать и упростить выплату НПД для самозанятых партнеров», подчеркнули в компании.