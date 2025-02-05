ЦБ объяснил разницу между личной инфляцией и официальной

В России ООО «инФОМ» по заказу Банка России ежемесячно публикует оценки текущей инфляции населением, и в декабре 2024 г. граждане оценивали годовой рост потребительских цен на уровне 15,9%, в то время как Росстат зафиксировал по итогам года рост цен на уровне 9,52%, указывает регулятор. На отклонение инфляционных ожиданий, а в конечном счете и инфляции, от среднего значения влияют принадлежность к той или иной социально-демографической группе, материальное положение, уровень финансовой грамотности, ожидания относительно будущей ситуации в экономике, следует из исследования Всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам.