ЦБ объяснил разницу между личной инфляцией и официальной

ЦБ объяснил разницу между личной инфляцией и официальнойНаселение оценивает инфляцию в два раза выше официальной статистики
Население субъективно оценивает личную инфляцию в 1,5–2 раза выше официальной оценки показателя, причем это в той или иной мере свойственно всем странам, сообщает ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки». «Каждый человек имеет свою собственную потребительскую корзину товаров и услуг. И оценка роста цены этой корзины, как правило, отличается от оценки инфляции Росстатом, которая делается для условного среднего домохозяйства», – объясняет этот феномен ЦБ. Он подчеркивает: «У каждого человека свои представления о динамике цен».
В России ООО «инФОМ» по заказу Банка России ежемесячно публикует оценки текущей инфляции населением, и в декабре 2024 г. граждане оценивали годовой рост потребительских цен на уровне 15,9%, в то время как Росстат зафиксировал по итогам года рост цен на уровне 9,52%, указывает регулятор. На отклонение инфляционных ожиданий, а в конечном счете и инфляции, от среднего значения влияют принадлежность к той или иной социально-демографической группе, материальное положение, уровень финансовой грамотности, ожидания относительно будущей ситуации в экономике, следует из исследования Всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам.
Субъективные впечатления
Такое расхождение объясняется рядом факторов, сообщает ЦБ. Во-первых, причина в отличии личных потребительских корзин. Ни одно домохозяйство не может в точности повторить усредненную структуру расходов, которая используется Росстатом при расчете инфляции. Например, как правило, домохозяйства не покупают ежегодно многие товары длительного пользования из потребительской корзины, такие как автомобиль или бытовая техника.
Вторая причина разницы между официальной инфляцией и оценками населения заключается в субъективных ощущениях потребителей, уверяет ЦБ. Люди обращают заметно большее внимание на цены определенных товаров и услуг в периоды их роста, чем в периоды снижения, отмечает Банк России. Это касается товаров и услуг с высокой сезонностью, в их числе, например, плодоовощная продукция.
Товары-маркеры оказывают важное влияние на восприятие общего роста цен. Как сообщает ЦБ, к ним относятся чувствительные для потребителя категории благ, по динамике цен на которые он делает вывод об общей инфляции. Например, из-за роста цен на бензин потребитель может интуитивно сделать вывод, что так же растут цены и на другие товары и услуги, говорит регулятор.
Альтернативные оценки
Завышенная субъективная оценка инфляции формирует интерес к альтернативным оценкам роста цен, в том числе в средствах массовой информации и социальных сетях, пишет ЦБ. А прогресс в доступности данных о ценах и методах их обработки открывает возможности для построения таких оценок. Банк России делит множество таких оценок на несколько категорий:
- Оценки владельцев больших данных, в основном от банков с большим количеством клиентов физических лиц. На основе информации о расходах кредитные организации могут распределить клиентов по категориям на основе данных о торговой точке, времени и сумме операции. Оперативность и широта охвата всех трат с банковской карты являются преимуществами такой оценки. Но фактически наблюдаются данные не по ценам, а по расходам. Качественные характеристики товаров могут существенно отличаться. А классификация расходов сильно ограничена, так как банку доступна информация только об основном виде экономической деятельности торговой точки (код ОКВЭД). ЦБ подчеркивает, что такие оценки полезны в качестве индикатора динамики потребления, но малоинформативны для изучения цен.
- Оценки исследовательских организаций, предоставляющих коммерческие услуги. Как правило, они формируют базу респондентов на возмездной основе, например, за определенную ежемесячную плату домохозяйствам. Такой подход помогает в маркетинговых исследованиях, однако опубликованные данные о динамике расходов населения или цен, как правило, не сопровождаются достаточно подробной методологией. Они будут «малополезными» для оценки инфляции на уровне страны, уверены в ЦБ.
Оценки узкого потребительского набора. ЦБ отмечает, что особенно популярны индексы цен на сезонные блюда с устоявшимся набором ингредиентов. «В период новогодних праздников сравнивается динамика цен на ингредиенты традиционных блюд праздничного стола (чаще оливье), летом – на продуктовый набор для отдыха на природе (шашлык, окрошка)», – рассказывает регулятор. Но частные индексы групп товаров показывают ценовые тренды на узких рынках, дают одностороннее представление и не могут считаться альтернативой официальному индексу потребительских цен, предупреждает Банк России.
Оценки отдельных исследователей. Они проверяют официальные данные, сверяясь с динамикой цен в торговых точках, где обычно приобретают товары и услуги из официального набора. Также они могут составлять собственную потребительскую корзину. А пользователи социальных сетей зачастую публично рассчитывают личную инфляцию за определенный период, например, сравнивая свой недавний чек из магазина с прошлогодним, сообщает ЦБ. Упрощение методологии, нерегулярность расчета, узость географического охвата не позволяют считать такие исследования «более-менее качественной альтернативой официальным данным», говорится в документе.
Банк России предостерегает о рисках: все перечисленные неофициальные способы расчетов имеют значительные методологические ограничения и при неправильной трактовке могут даже провоцировать рост инфляционных ожиданий и дополнительный рост цен. Полноценно повторить расчеты индекса потребительских цен по общепризнанной методологии Росстата невозможно, уверяет ЦБ. Ведомство наблюдает за ценами во всех регионах страны, в торговых точках разных типов, поэтому альтернативные оценки уступают по сложности и охвату.
Надежные данные Росстата
Регулятор подчеркивает, что именно методология расчета Росстата соответствует международной практике. Оценки Департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Банка России на больших данных показали отсутствие однонаправленных отклонений в статистике цен Росстата, заявил ЦБ.
Ведомство ежемесячно публикует данные о средних потребительских ценах и их динамике более чем по 500 товарам и услугам, которые входят в среднюю потребительскую корзину. Состав потребительской корзины и описание каждого ее компонента ежегодно публикуются Росстатом, объясняет ЦБ. Вес каждого товара и услуги соответствует его доле в структуре потребительских расходов населения.
Росстат собирает данные о структуре расходов населения ежеквартально в ходе выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств. Несколько десятков тысяч семей сообщают ведомству, какие товары и услуги они приобретали в последнее время. Исключаются расходы на уплату налогов, покупку и капитальный ремонт недвижимости, а также приобретение произведений искусства, антиквариата и ювелирных изделий в качестве инвестиций. Состав потребительской корзины изменяется практически каждый год и зависит от покупок среднего потребителя.