Минфин ждет значимого превышения ненефтегазовых доходов бюджета над планом

Минфин ждет значимого превышения ненефтегазовых доходов бюджета над планомВ январе государство нарастило траты на 74%, а доходы – на 11%
Минфин представил предварительные данные об исполнении бюджета за январь. Поступления казны выросли на 11% к прошлому году и составили 2,7 трлн руб. (6,7% от годового плана в 40,3 трлн руб.). Расходы федерального бюджета по итогам января 2025 г. оказались на уровне 4,38 трлн руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 73,6%, когда Минфин оценил их в 2,5 трлн руб. На 28 января 2025 г. траты достигли 3,3 трлн руб., согласно данным «Электронного бюджета». Таким образом, за последние три дня месяца траты могли составить 1,1 трлн руб.
Ведомство отмечает также опережающий рост ненефтегазовых доходов (ННГД). В январе они составили 1,9 трлн руб. и превысили плановый уровень. Это формирует устойчивую базу для их дальнейшего роста – даже выше плана, заложенного в бюджете, подчеркивает ведомство. На это указывает текущая траектория наряду с более высоким уровнем налоговой базы прошлого года (в январе бизнес уплачивал налоги за IV квартал прошлого года. – «Ведомости»), считает Минфин.
Устойчивая положительная динамика отмечается в поступлении ключевых ННГД как в федеральный бюджет (+9%), так и в бюджетную систему в целом (+13%). При этом Минфин зафиксировал незначительное снижение поступлений НДС в январе – на 1,1% до 905 млрд руб., что связано с ускоренным возмещением налога в первый месяц квартала. По оценке министерства, это не отразится на квартальной динамике поступлений.
Нефтегазовые доходы в январе оказались меньше ННГД и составили 789 млрд руб. Это больше, чем в первый месяц прошлого года, на 16,9%. Рост связан с увеличением среднего обменного курса доллара и цен на газ, отмечает Минфин. Курс доллара в январе вырос на 13,3% год к году до 100,41 руб./$, следует из данных Банка Росси. Цена нефти российской марки Urals выросла на 5,5% до $67,66 за 1 барр.
В январе налог на добычу полезных ископаемых составил 1,05 трлн руб. (из них на нефть – 840 млрд руб., на газ – 144 млрд руб.), следует из данных на сайте Минфина. Общий объем нефтегазовых доходов сократили выплаты из бюджета нефтяным компаниям в рамках обратного акциза на нефть. В январе 2025 г. их объем составил 332,9 млрд руб. – на 22,5% больше, чем в январе прошлого года. В том числе выплаты по топливному демпферу (действует для стабилизации цен на моторное топливо) составили 156,4 млрд руб. (+7%), по инвестиционной надбавке (в рамках программы модернизации НПЗ) – 20 млрд руб. (+42%).
Доходы от продажи углеводородов в январе текущего года превысили базовый размер ($60 за 1 барр.) и параметры прогноза социально-экономического развития до конца года также предполагают устойчивое превышение поступлений над их базовым уровнем, пишет Минфин. Бюджетная система устойчива к колебаниям нефтегазовых доходов благодаря их накоплению в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использованию средств ФНБ для покрытия недополученных доходов от нефти и газа в соответствии с параметрами бюджетного правила, отмечает ведомство.
Динамика расходов
Расходы за январь 2025 г. составляют около 10,6% годового плана (41,47 трлн руб., согласно закону о бюджете). Роспись по расходам на год в «Электронном бюджете» уже больше плана примерно на 170 млрд руб. и составляет 41,64 трлн руб.
Ускорение трат в январе 2025 г. Минфин объяснил оперативным заключением госконтрактов и авансированием финансирования по отдельным из них. Аналогичная ситуация, согласно сообщению ведомства, была и в начале 2023 и 2024 гг. В текущем году не ожидается существенных изменений в квартальной динамике исполнения расходов, отметили в Минфине.
В 2025 г. размер структурного дефицита будет формироваться исходя из предельного размера ассигнований и дополнительных ННГД в соответствии с нормами бюджетного правила, говорится в сообщении Минфина.
Отдельные расходы текущего года были профинансированы за счет авансового перечисления дополнительных ННГД, сформированных в конце 2024 г., отмечает Минфин. Это должно обеспечить гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в случае увеличения обязательств федерального бюджета из-за роста ключевой ставки, анонсированного в прогнозе Банка России, отмечает Минфин. Регулятор ждет, что в базовом сценарии средний уровень ставки в 2025 г. составит 17–20%, а в рисковом может достичь 22–25%.
Параметры дефицита
Дефицит бюджета по итогам января составил 1,7 трлн руб., или 0,8% от ВВП. Это на 1,6 трлн руб. больше уровня аналогичного периода прошлого года (тогда превышение расходов над доходами составляло 124 млрд руб.). Законом о бюджете на 2025 г. дефицит запланирован в размере 1,173 трлн руб., или 0,5% ВВП.
Минфин объясняет динамику опережающим финансированием расходов внутри I квартала – это не повлияет на траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 г. в целом. Динамика доходов и расходов января соответствует целевым параметрам структурного дефицита, отмечает ведомство. Минфин запланировал выйти на нулевой структурный дефицит (т. е. расходы должны быть равны сумме ННГД, базовых нефтегазовых доходов и трат на госдолг, исключая дополнительные доходы от продажи сырья, которые должны идти в ФНБ. – «Ведомости»). Это усилит сдерживающее влияние операций бюджетного сектора на инфляционные процессы, а также укрепит макроэкономическую и финансовую стабильность на среднесрочном горизонте, считают в Минфине. «Это создаст необходимую макроэкономическую и финансовую основу для обеспечения выполнения национальных целей развития, определенных президентом», – заключает Минфин.
О чем говорят показатели
Доля расходов в январе относительно годового плана (10,6%) отражает тренд на ее увеличение в последние годы. По оценке руководителя группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, историческая сезонная норма январских расходов – около 6–7,5% годовой суммы, но за последние 10 лет случались исключения. С 2022 г. в январе исполняется примерно 7,3% всех итоговых годовых расходов, отмечал главный экономист по России и СНГ Bloomberg Economics Александр Исаков.
Исполнение расходов бюджета в текущем году напоминает ситуацию 2023 г., говорит главный экономист ВТБ Родион Латыпов. В обоих случаях Минфин объясняет смещение авансированием госконтрактов. Это говорит о том, что в следующие месяцы исполнение расходов должно быть ниже сезонной нормы в терминах доли трат относительно годового плана, отмечает Латыпов.
Если плановые номинальные расходы федерального бюджета за полный 2025 год не будут значимо пересмотрены, январская динамика расходования будет сопоставима с 2023 и 2015 гг., оценивает Куликов. Он считает, что плановые расходы все же будут повышены, потому что по сравнению с макроэкономическим прогнозом, на котором основаны бюджетные расчеты, сейчас должен быть заложен более высокий дефлятор ВВП, а значит, и более высокие номинальные ННГД. Куликов прогнозирует пересмотр вверх доходов бюджета как минимум на 300–400 млрд руб.
Бюджетное правило позволяет направлять дополнительные ННГД на расходы – если они сложатся выше плана, то и в номинальном выражении расходы будут выше плана, поясняет Латыпов. Он подчеркивает, что важнее, чтобы структурный баланс бюджета по итогам года, выраженный как доля ВВП, оказался вблизи нуля.
В подготовке статьи участвовал Василий Милькин