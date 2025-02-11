Минфин ждет значимого превышения ненефтегазовых доходов бюджета над планом

В январе налог на добычу полезных ископаемых составил 1,05 трлн руб. (из них на нефть – 840 млрд руб., на газ – 144 млрд руб.), следует из данных на сайте Минфина. Общий объем нефтегазовых доходов сократили выплаты из бюджета нефтяным компаниям в рамках обратного акциза на нефть. В январе 2025 г. их объем составил 332,9 млрд руб. – на 22,5% больше, чем в январе прошлого года. В том числе выплаты по топливному демпферу (действует для стабилизации цен на моторное топливо) составили 156,4 млрд руб. (+7%), по инвестиционной надбавке (в рамках программы модернизации НПЗ) – 20 млрд руб. (+42%).