Минфин нарастил расходы в январе на треть по сравнению с прошлым годом

Данные по доходам федерального бюджета еще не полностью отразились в системе (последняя дата уплаты налогов – 28 число включительно. – «Ведомости»). Поступления на 28 января составили 486,3 млрд руб. (около 1,3% от годового плана в 40,3 трлн руб.), следует из данных системы. При этом за день до этого доходы были даже больше и составляли 510,4 млрд руб. Похожая ситуация с уменьшением поступлений в бюджет наблюдалась и в предыдущие периоды. Например, в 2023 г. доходы бюджета и вовсе ушли в технический минус из-за перехода на Единый налоговый счет (ЕНС), так как он предполагает возмещение налогоплательщикам НДС или возврат переплат за предыдущие периоды. Разрыв между доходами и расходами на 28 число составлял, таким образом, 2,8 трлн руб. при годовом плане 1,17 трлн руб.