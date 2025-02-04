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/ Экономика

Минфин нарастил расходы в январе на треть по сравнению с прошлым годом

Данные по доходам еще не полностью отразились в системе
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Расходы федерального бюджета за неполный январь 2025 г. опережают траты января прошлого года на 32%, следует из данных «Электронного бюджета». На 28 число они достигли 3,3 трлн руб., в то время как за первый месяц прошлого года Минфин оценил их в 2,5 трлн руб. Расходы за январь 2025 г. составляют почти 8% годового плана (41,47 трлн руб., согласно закону о бюджете). Хотя бюджетная роспись на год по расходам в «Электронном бюджете» уже больше плана примерно на 170 млрд руб. и составляет 41,64 трлн руб.

Данные по доходам федерального бюджета еще не полностью отразились в системе (последняя дата уплаты налогов – 28 число включительно. – «Ведомости»). Поступления на 28 января составили 486,3 млрд руб. (около 1,3% от годового плана в 40,3 трлн руб.), следует из данных системы. При этом за день до этого доходы были даже больше и составляли 510,4 млрд руб. Похожая ситуация с уменьшением поступлений в бюджет наблюдалась и в предыдущие периоды. Например, в 2023 г. доходы бюджета и вовсе ушли в технический минус из-за перехода на Единый налоговый счет (ЕНС), так как он предполагает возмещение налогоплательщикам НДС или возврат переплат за предыдущие периоды. Разрыв между доходами и расходами на 28 число составлял, таким образом, 2,8 трлн руб. при годовом плане 1,17 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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