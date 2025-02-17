Аналитики назвали новые сроки снижения ставки

Аналитики назвали новые сроки снижения ставкиЦБ повысил прогноз по инфляции и средней ставке в 2025 году
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% на заседании 14 февраля и обновил среднесрочный прогноз. В частности, выросли ожидания по изменению темпов инфляции: к концу года рост цен составит 7–8% вместо 4,5–5%, которые ожидались в октябрьской версии прогноза. Достижения таргета по инфляции в 4% Банк России по-прежнему ждет в 2026 г.
Средняя ключевая ставка в 2025 г. составит 19–22% (в прежней версии – 17–20%), следует из документа. Так как с 1 января по 16 февраля 2025 г. средняя ставка была равна 21%, с 17 февраля до конца 2025 г. она прогнозируется в диапазоне 18,7–22,1%, дополнительно отметил ЦБ. На 2026 г. регулятор поднял прогноз до 13–14% (против 12–13% в октябре), а на 2027 г. сохранил ожидания – 7,5–8,5%.
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