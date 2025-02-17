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Аналитики назвали новые сроки снижения ставки

ЦБ повысил прогноз по инфляции и средней ставке в 2025 году
Ксения Котченко
Денис Абрамов / Ведомости
Денис Абрамов / Ведомости

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% на заседании 14 февраля и обновил среднесрочный прогноз. В частности, выросли ожидания по изменению темпов инфляции: к концу года рост цен составит 7–8% вместо 4,5–5%, которые ожидались в октябрьской версии прогноза. Достижения таргета по инфляции в 4% Банк России по-прежнему ждет в 2026 г.

Средняя ключевая ставка в 2025 г. составит 19–22% (в прежней версии – 17–20%), следует из документа. Так как с 1 января по 16 февраля 2025 г. средняя ставка была равна 21%, с 17 февраля до конца 2025 г. она прогнозируется в диапазоне 18,7–22,1%, дополнительно отметил ЦБ. На 2026 г. регулятор поднял прогноз до 13–14% (против 12–13% в октябре), а на 2027 г. сохранил ожидания – 7,5–8,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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