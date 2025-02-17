Аналитики назвали новые сроки снижения ставки

Средняя ключевая ставка в 2025 г. составит 19–22% (в прежней версии – 17–20%), следует из документа. Так как с 1 января по 16 февраля 2025 г. средняя ставка была равна 21%, с 17 февраля до конца 2025 г. она прогнозируется в диапазоне 18,7–22,1%, дополнительно отметил ЦБ. На 2026 г. регулятор поднял прогноз до 13–14% (против 12–13% в октябре), а на 2027 г. сохранил ожидания – 7,5–8,5%.