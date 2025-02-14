Банк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%Но значительно пересмотрел прогноз инфляции на 2025 год
Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых после аналогичного решения в декабре 2024 г. Такого сообщения ожидали все 23 опрошенных экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей». На уровне 21% ключевая ставка держится с октября прошлого года.
Текущее инфляционное давление остается высоким, пишет Банк России в пресс-релизе по итогам решения. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению. По оценке ЦБ, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели на уровне 4% в 2026 г., отметил регулятор.
ЦБ не изменил сигнал: Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на следующем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. В базовом сценарии для возвращения инфляции к 4% потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре.
Банк России значительно пересмотрел прогноз инфляции на 2025 г. – с октябрьских 4,5-5% до 7-8%.
Также ЦБ понизил прогноз по росту кредита экономике на 2025–2026 гг. – до 6-11% с октябрьских 8-13% и 7-12% (в 2026 г.). Причина – жесткая денежно-кредитная политика и влияние автономных факторов (ужесточения макропруденциальной политики, плановой нормализации банковского регулирования, повышения требований банков к заемщикам).
Последние данные по инфляции показали умеренное замедление роста цен. С 28 января по 3 февраля недельный рост цен составил 0,16% после 0,22 и 0,25% неделей и двумя ранее. По данным Росстата, инфляция с начала года по 3 февраля составила 1,3%. Минэкономразвития оценило инфляцию в годовом выражении на 3 февраля в 9,92% после 9,95% на 27 января. Однако по методике ЦБ она осталась на уровне 10,14% после 10,14% на 27 января (9,52% на конец декабря). Росстат зафиксировал рост цен на уровне 9,52% – показатель рос выше прогнозов ЦБ и Минэка (8–8,5 и 7,3% соответственно).
Ожидания россиян по росту потребительских цен на ближайшие 12 месяцев выросли в январе с 13,9% до 14%, сообщал ЦБ. Оценка наблюдаемой населением инфляции в январе также увеличилась – с 15,9% в декабре до 16,4%.
Сводный индикатор бизнес-климата в феврале поднялся до 5,2 пункта против 3,9 в январе, следует из мониторинга регулятора. Согласно опросам Банка России, компании заложили в свои бизнес-планы инфляцию на уровне 10,7% в 2025 г., что является максимумом с 2019 г. Корпоративное и розничное кредитование в январе, по оперативным данным, продолжило сокращаться, отметил ранее ЦБ. В декабре корпоративное кредитование снизилось на 0,2%, розничное – на 0,5%.
Экономика в последнее время посылает смешанные сигналы, говорил «Ведомостям» старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. С одной стороны, динамика кредитования остается умеренной последние три месяца, есть признаки перелома планов компаний по инвестиционной активности и найму новых сотрудников. Рубль продолжает укрепляться, говорит экономист, что сдерживает инфляционные риски на будущее. С другой стороны, отмечает Рапохин, текущая инфляция по-прежнему значительно выше целевых уровней ЦБ, а экономическая активность могла ускориться в конце прошлого – начале текущего года и есть риски продолжительного сохранения перегрева в экономике из-за отложенных эффектов стимулирующей бюджетной политики последних лет.
Экономическая ситуация уже не кажется перегревом, ключевая ставка остается высокой и даже запретительной для отдельных секторов, отмечала главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин предупреждал о нарастающем риске дефолтов, что, по его мнению, могло вынудить ЦБ сохранить ключевую ставку. Аналитики тогда отметили, что ЦБ смог найти сбалансированный уровень ставки в текущих условиях.
Динамика экономической активности говорила в пользу сохранения ставки на текущем уровне, отмечали опрошенные эксперты. Мониторинг предприятий Банка России за январь отразил замедление деловой и инвестиционной активности в условиях более сдержанного спроса и жестких условий кредитования. Также у предприятий сформировались более умеренные планы по найму персонала (ниже значений 2023–2024 гг.). Это может интерпретироваться как движение экономики в направлении мягкой посадки с сокращением перегрева, говорила в прогнозе руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
При этом аналитики разошлись в оценке перспектив дальнейшей динамики ключевой ставки и сроков ее снижения. Большинство экспертов считают, что пик ключевой ставки уже достигнут. Но пять экономистов допускают ее повышение, если инфляция и объем кредитования вырастут.