Банк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Последние данные по инфляции показали умеренное замедление роста цен. С 28 января по 3 февраля недельный рост цен составил 0,16% после 0,22 и 0,25% неделей и двумя ранее. По данным Росстата, инфляция с начала года по 3 февраля составила 1,3%. Минэкономразвития оценило инфляцию в годовом выражении на 3 февраля в 9,92% после 9,95% на 27 января. Однако по методике ЦБ она осталась на уровне 10,14% после 10,14% на 27 января (9,52% на конец декабря). Росстат зафиксировал рост цен на уровне 9,52% – показатель рос выше прогнозов ЦБ и Минэка (8–8,5 и 7,3% соответственно).