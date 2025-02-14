Что происходит с курсом рубля

Курс доллара на российском межбанковском рынке опускался и вовсе ниже 90 руб. впервые с 13 сентября 2024 г., следует из данных площадки «Финам». Национальная валюта укрепляется и на международном рынке Forex (Foreign Exchange), согласно данным биржи ICE. На минимуме в 10.39 мск стоимость доллара опустилась до 90 руб./$ – также минимума с сентября 2024 г. По состоянию на 18.00 валюта торговалась около 91 руб./$, что на 9,6% ниже, чем было на пике 4 февраля (100,7 руб./$).