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Что происходит с курсом рубля

Ожидания разрешения конфликта на Украине вызвали оптимизм на российских рынках, считают эксперты
Ксения Котченко
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Американская валюта подешевела почти на 5 руб. всего за два дня. Банк России установил официальный курс на 14 февраля на 3,02 руб. ниже предыдущего дня – на уровне 91,03 руб./$. Это минимум с сентября 2024 г. Днем ранее курс упал на 1,75 руб. – до 94,05 руб./$. Относительно локального пика 4 февраля в 99,94 руб./$ котировки снизились на 8,9% к 14 февраля.

Курс доллара на российском межбанковском рынке опускался и вовсе ниже 90 руб. впервые с 13 сентября 2024 г., следует из данных площадки «Финам». Национальная валюта укрепляется и на международном рынке Forex (Foreign Exchange), согласно данным биржи ICE. На минимуме в 10.39 мск стоимость доллара опустилась до 90 руб./$ – также минимума с сентября 2024 г. По состоянию на 18.00 валюта торговалась около 91 руб./$, что на 9,6% ниже, чем было на пике 4 февраля (100,7 руб./$).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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