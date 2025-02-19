В России к 2026 году появится рейтинг компаний-проектировщиков

Например, подход к рейтингованию может ограничивать возможности компаний, которые имеют потенциал для выполнения более сложных проектов, но не могут продемонстрировать соответствие заданным критериям. Кроме того, есть риск монополизации: если рейтингование будет проводить ограниченное число специалистов или организаций, это может привести к ситуации, где определенные компании будут иметь преимущество, а новые или мелкие игроки не смогут войти на рынок, опасается Веревкин. Также важно не допустить субъективности в рейтинге, продолжает он, поскольку это может привести к неравномерной оценке компаний. В связи с этим, по оценке Веревкина, формирование такого рейтинга пока преждевременно.