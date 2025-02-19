В России к 2026 году появится рейтинг компаний-проектировщиков

В России к 2026 году появится рейтинг компаний-проектировщиковЭто позволит регламентировать требования к участникам процесса
Минстрой разрабатывает рейтинг компаний, которые занимаются проектированием. Планируется, что он может появиться уже к I кварталу 2026 г. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко.
Это позволит регламентировать требования ко всем участникам процесса, при этом не ужесточая их, пояснил он. «Было бы правильно, если бы компания, которая объективно имеет компетенцию только, например, на электромонтажные работы, работала в своем сегменте и не могла взять генподряд на проектирование технически сложного объекта», – сказал он. Чтобы перейти из одного сегмента в другой по этому рейтингу, нужно будет иметь профессиональные кадры, машины и механизмы, уточнил Музыченко.
«Думаю, в течение полугода с учетом мнения всех федеральных органов власти мы его утвердим и приступим к изменениям в законодательстве. Если к I кварталу 2026 г. эту работу завершить, будет очень хорошо», – заключил он. Этот вопрос также прорабатывается с Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) и объединением проектировщиков.
Сейчас критерии в госзакупках на право выполнения компаниями проектных и изыскательских работ не учитывают опыт компании по реализации предыдущих контрактов, численность персонала, наличие программного обеспечения, собственного имущества и прочих аспектов, сказал «Ведомостям» президент НОСТРОЙ Антон Глушков. Организации же не всегда могут правильно оценить уровень собственной квалификации и опыта, который необходим для выполнения работ, продолжает Глушков. Из-за этого заказы не выполняются, происходят срывы контрактов, посетовал президент НОСТРОЙ.
«Рейтинг, который бы аккумулировал эту информацию, на мой взгляд, был бы очень полезен в первую очередь государственным структурам при подборе подрядной организации и осуществлении отбора для заключения договоров», – уверен он.
Если рейтинг будет объективным и честным, то он позволит государственным и частным заказчикам сделать правильный выбор компании для исполнения проектных и строительных работ, согласился исполнительный директор саморегулируемой организации (СРО) «Союз проектировщиков» Андрей Казак. Помимо обеспечения всех участников инвестиционно-строительного процесса своевременной и достоверной информацией рейтингование поможет выявить и оценить сильные и слабые стороны членов СРО, отразит уровень опыта работы, уровень квалификации специалистов и их добросовестность, сказал он «Ведомостям».
Наиболее подходящая платформа, на которой мог бы базироваться рейтинг, – единый реестр сведений о членах СРО. «Нужно создать программный продукт, и это будет учитываться при формировании выписки для права участия в торгах на муниципальные и государственные заказы», – считает Глушков.
Сегодня и правда есть много вопросов как к самим проектировщикам, к их компетентности, так и к качеству проектирования, говорит президент ассоциации «Национальное объединение технических заказчиков и иных организаций в сфере инжиниринга и управления строительством» (НОТЕХ) Алексей Никитин. При этом проектно-изыскательские работы – это важнейший этап жизненного цикла строительного проекта, на котором зачастую закладываются те риски, которые потом срабатывают на стадии строительно-монтажных работ, подчеркнул он.
Поэтому рейтинг проектировщиков – актуальная и нужная инициатива, говорит Никитин, а для инвестора участие компании в таком рейтинге будет определенным маркером надежности. Сейчас НОТЕХ занимается разработкой аналогичного рейтинга, но в сфере техзаказчиков, поделился он с «Ведомостями».
При этом есть и риски, и без их учета рейтинг может стать ширмой для прикрытия недобросовестных решений, обращает внимание член президиума межрегиональной общественной организации «Союз проектировщиков» Олег Веревкин.
Например, подход к рейтингованию может ограничивать возможности компаний, которые имеют потенциал для выполнения более сложных проектов, но не могут продемонстрировать соответствие заданным критериям. Кроме того, есть риск монополизации: если рейтингование будет проводить ограниченное число специалистов или организаций, это может привести к ситуации, где определенные компании будут иметь преимущество, а новые или мелкие игроки не смогут войти на рынок, опасается Веревкин. Также важно не допустить субъективности в рейтинге, продолжает он, поскольку это может привести к неравномерной оценке компаний. В связи с этим, по оценке Веревкина, формирование такого рейтинга пока преждевременно.