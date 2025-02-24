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/ Экономика

Мировые центробанки будут снижать ключевые ставки в 2025 году

Это возможно в случае отсутствия новых шоков
Ксения Котченко
Ставки крупнейших центральных банков продолжат снижаться в 2025 г., причем разными темпами, что отражает различия в прогнозах экономического роста и инфляции
Ставки крупнейших центральных банков продолжат снижаться в 2025 г., причем разными темпами, что отражает различия в прогнозах экономического роста и инфляции / Наталья Селиверстова / РИА Новости

Большая часть центральных банков мира находятся в цикле снижения ставок и продолжат смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) в этом году, считают эксперты, опрошенные «Ведомостями». В частности, дальнейшего смягчения ДКП ждут в США, еврозоне, Китае, Турции. Это произойдет в случае, если не реализуются новые инфляционные риски.

Практически синхронное смягчение ДКП на фоне замедления инфляции наблюдается в странах еврозоны, где в январе 2025 г. базовая кредитная ставка снизилась до 2,9% с 3,15% в декабре, в США – до 4,5% с 4,75% в ноябре, в Китае – до 3,1% с 3,35% в октябре. Но дальнейшее смягчение ДКП вряд ли будет столь тесно скоординировано, считает и. о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Светлана Фрумина. Она отмечает, что в США и зоне евро инфляция возрастает, а, например, в Китае держится на уровне 0,5%, поэтому действия властей будут зависеть от развития ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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