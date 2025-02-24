Мировые центробанки будут снижать ключевые ставки в 2025 году

Практически синхронное смягчение ДКП на фоне замедления инфляции наблюдается в странах еврозоны, где в январе 2025 г. базовая кредитная ставка снизилась до 2,9% с 3,15% в декабре, в США – до 4,5% с 4,75% в ноябре, в Китае – до 3,1% с 3,35% в октябре. Но дальнейшее смягчение ДКП вряд ли будет столь тесно скоординировано, считает и. о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Светлана Фрумина. Она отмечает, что в США и зоне евро инфляция возрастает, а, например, в Китае держится на уровне 0,5%, поэтому действия властей будут зависеть от развития ситуации.