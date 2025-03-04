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Правительство не продлило мораторий на выездные налоговые проверки IT-компаний

Отраслевые эксперты опасаются, что отмена льготы может снизить темпы роста этого бизнеса
Анна Устинова
Анастасия Бойко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

С 4 марта 2025 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет вновь проводить выездные налоговые проверки IT-компаний. Мораторий на такой контроль действовал с 2022 г. и формально завершился 3 марта 2025 г., а правительство так и не приняло решение о его продлении.

В настоящее время итоговое решение о продлении действия моратория на налоговые проверки IТ-компаний не принято, подтвердил представитель вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует в том числе Минцифры и Минфин). Мораторий вместе с другими мерами поддержки IТ-отрасли, которые были введены в 2022 г. (льготные кредиты, льготная ипотека для IТ-специалистов и др.), оказал позитивный эффект на темпы роста отрасли, подчеркнул собеседник. Так, только за первый год совокупного действия мер поддержки количество аккредитованных IТ-компаний возросло с 14 000 до 20 800, напомнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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