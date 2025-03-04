Правительство не продлило мораторий на выездные налоговые проверки IT-компаний

В настоящее время итоговое решение о продлении действия моратория на налоговые проверки IТ-компаний не принято, подтвердил представитель вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует в том числе Минцифры и Минфин). Мораторий вместе с другими мерами поддержки IТ-отрасли, которые были введены в 2022 г. (льготные кредиты, льготная ипотека для IТ-специалистов и др.), оказал позитивный эффект на темпы роста отрасли, подчеркнул собеседник. Так, только за первый год совокупного действия мер поддержки количество аккредитованных IТ-компаний возросло с 14 000 до 20 800, напомнил он.